Hi-Crush: Was ist hier nur passiert?

Der Kurs der Aktie Hi-Crush steht am 15.04.2019, 04:12 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 4,3 USD. Der Titel wird der Branche "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Hi-Crush auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 20,93 Prozent und liegt damit 15,77 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen, 5,16). Die Hi-Crush-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Buy"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Energie") liegt Hi-Crush mit einer Rendite von -59,42 Prozent mehr als 131 Prozent darunter. Die "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 71,97 Prozent. Auch hier liegt Hi-Crush mit 131,38 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Hi-Crush in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den grünen Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Buy"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Hi-Crush wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Buy"-Rating.