Hi-Crush: Heikles Investment oder sichere Bank?

An der Heimatbörse New York notiert Hi-Crush per 03.08.2019, 21:39 Uhr bei 1.93 USD. Hi-Crush zählt zum Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen".

Nach einem bewährten Schema haben wir Hi-Crush auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Hi-Crush-RSI ist mit einer Ausprägung von 55,43 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 65,06, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 2,08 und liegt mit 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Energie Ausrüstung und Dienstleistungen) von 77,63. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Hi-Crush auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Hi-Crush beläuft sich mittlerweile auf 4,11 USD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 1,92 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -53,28 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,31 USD. Somit ist die Aktie mit -16,88 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".