HiPhi X, das weltweit erste selbstlernende Super-SUV, wird auf der Beijing Auto Show 2020 vorgestellt

Shanghai (ots/PRNewswire) - Human Horizons gab am 11. August unter seiner Marke HiPhi bekannt, dass sein rein elektrisch betriebenes Premium-Fahrzeug, das ursprünglich unter dem Namen HiPhi 1 bekannt war, nun den Namen HiPhi X (ausgesprochen 'Hi-Fi-Ex') trägt und auf der Beijing Auto Show 2020 vorgestellt wird.Der HiPhi X gehört zu einer neuen Generation intelligenter, rein elektrisch betriebener Fahrzeuge. Der Wagen basiert auf Human Oriented Architecture (HOA), die OTA (over-the-air) aufrüstbar ist, und verfügt über eine sichere Software-Entwicklerplattform, die die Entwicklung von Funktionen und Anwendungen ermöglicht.Der HiPhi X ist mit einem fortschrittlichen, hochpersonalisierten Onboard-KI-Assistenten, dem HiPhiGo, ausgestattet, der in Zusammenarbeit mit Microsoft entwickelt wurde. HiPhiGo ist hochgradig sensorisch und verfügt über eine Reihe intelligenter Funktionen, einschließlich einer Ebene des logischen Denkens und kontinuierlichen Lernens während der Interaktion mit seinen Insassen, der Umgebung sowie einer Vielzahl von Fahrzeugparametern.Diese neue Art von selbstlernenden intelligenten Fahrzeugen verfügt über ein "neuronales Netzwerk", das aus 6 "Supergehirn"-Domänencontrollern besteht, die über 1G-Ethernet verbunden sind, das eine höhere Übertragungsrate als herkömmliche CAN-Netzwerke bietet. Der HiPhi X ist in der Lage, riesige Informationsmengen zu analysieren und Entscheidungen unter Verwendung von Cloud-Computing mit einer leistungsstarken Datenanalyse-Engine zu treffen, was es zu einem wirklich intelligenten und schlauen Fahrzeug macht.Der HiPhi X wird einer der weltweiten Marktführer sein, da er bei Einführung eine Autonomiestufe 3 in Bezug auf autonomes Fahren aufweist, die durch Redundanz in allen wichtigen sicherheitsrelevanten Systemen unterstützt wird. Der HiPhi X wird mit Heck- und Allradantriebs-Derivaten angeboten und die Beschleunigungszeit von 0 auf 100 km/h liegt bei 3,9 Sekunden. Es wird auch mehrere Batterieoptionen geben, wobei die größte 96-kWh-Einheit eine Reichweite von mindestens 610 km (NEFZ) ermöglicht.Der HiPhi X tritt nun in die letzte Phase der Entwicklung und Markteinführung vor der Produktion ein, die voraussichtlich Ende dieses Jahres mit der offiziellen Auslieferung im Jahr 2021 beginnen wird.Informationen zur Marke HiPhiHiPhi ist eine von Human Horizons erschaffene Premiummarke, die von seinen Benutzern optimiert wird. HiPhi X ist ein Elektrofahrzeug (EV), das mit einer hybriden Aluminium-Leichtbau-Konstruktion überzeugt. Auch Nachhaltigkeit kommt aufgrund der Verwendung veganer Lederprodukte sowie der Nutzung wiederverwertbarer Materialien nicht zu kurz, was den nachhaltigen Charakter von Human Horizons EV-Produkten unterstreicht.Informationen zu Human HorizonsHuman Horizons wurde in Hinblick auf Forschung und Entwicklung im Bereich innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsorientierter intelligenter Fahrzeuge gegründet. Darüber hinaus konzipiert Human Horizons intelligente Verkehrstechniken und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, wodurch menschliche Mobilität neu definiert wird.