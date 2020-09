HiPhi X, der weltweit einzige entwicklungsfähige SUV, der mit einer Reihe von Weltneuheiten vorgestellt wird

Beijing (ots/PRNewswire) - Human Horizons, ein führendes chinesisches Forschungsunternehmen für intelligente Mobilität und autonomes Fahren, hat den mit Spannung erwarteten HiPhi X, den ersten sich ständig weiterentwickelnden Super-SUV der Welt, offiziell vorgestellt. Die sechssitzige Version kostet RMB ? 680.000, und die viersitzige Version kostet RMB ? 800.000.HiPhi X hat eine neue Generation intelligenter, vollelektrischer Fahrzeuge der nächsten Generation definiert und eröffnet mit dem innovativen Luxus-Technologie-Erlebnis "TECHLUXE®" von Human Horizons grenzenlose Möglichkeiten für den Transport in der Zukunft. Der innovative, entwicklungsfähige Super-SUV ist als bahnbrechendes Produkt positioniert, das die Ära der intelligenten Elektroautos neu definiert und weltweit erste Technologien in einer Vielzahl von Bereichen - von Sicherheit und Design über autonomes Fahren bis hin zu adaptivem Lernen - aufweist.Der HiPhi X ist das weltweit erste Serienfahrzeug, das die serienmäßig hergestellte, sichere, entwicklerfreundliche Human Oriented Architecture (HOA) von Human Horizons übernimmt, und das erste weltweit, das mit einem 5G-V2X-Technologie-Netzwerk ausgestattet ist. Im gesamten Fahrzeug sind mehr als 562 Sensoren installiert, die alle riesige Datenmengen über die Insassen, die Umgebung und eine Vielzahl von Fahrzeugparametern sammeln, analysieren und darauf reagieren. Der SUV enthält außerdem 307 elektronisch gesteuerte Aktuatoren, die in Verbindung mit der von Human Horizons entwickelten Middleware ein wirklich vernetztes, intelligentes Fahrerlebnis ermöglichen.HOA wird durch ein "neuronales Netzwerk" unterstützt, das aus sechs "Superhirn"-Domänencontrollern besteht, die über Gigabit-Ethernet miteinander verbunden sind. Dieses bahnbrechende KI-Computing-Framework ist in der Lage, riesige Informationsmengen zu verarbeiten und unabhängige Entscheidungen durch Cloud-Computing zu treffen und wird dabei von einer leistungsstarken Datenanalyse-Engine gesteuert. Der HiPhi X lernt und entwickelt die Leistung und Erfahrung des Fahrzeugs ständig weiter.Darüber hinaus ermöglichen die Open-Source-Softwareplattform und die umfassenden Entwicklungstools HOA-Partnern, Drittentwicklern und Anwendern die Erstellung neuer dynamischer Funktionen und Szenarien und bieten den Anwendern ein robustes, ständig wachsendes Anwendungsökosystem.Der HiPhi X kombiniert Supercar-Ästhetik und SUV-Elemente zu einem elektrischen Super-SUV mit einem eleganten, futuristischen Äußeren. Das aerodynamische Design des Fahrzeugs hat einen niedrigen Luftwiderstandsbeiwert von 0,27, aero-optimierte 22-Zoll-Räder, einen kurzen vorderen Überhang und einen flachen Unterboden für eine gleichmäßigere Luftströmung. Die ästhetische Form wurde mit dem Ziel entwickelt, die Windgeräusche zu reduzieren und die Fahrstabilität zu erhöhen. Der Radstand von 3150 mm maximiert auch das Platzangebot im Fahrgastraum und bietet allen Insassen unvergleichlichen Komfort.Der Premium-SUV ist auch das weltweit einzige Serienfahrzeug, das mit einem programmierbaren und anpassbaren Matrix-Beleuchtungssystem aus zweiadrigen Beleuchtungsmodulen ausgestattet ist. Dieses moderne Beleuchtungssystem besteht aus zwei Schlüsselelementen, der programmierbaren Matrix-Beleuchtung (Matrix Lighting, PML) und der intelligenten Signalanzeige (Intelligent Signal Display, ISD). Diese Technologien sind für praktische Anwendungen konzipiert und ermöglichen es dem Fahrzeug, Straßenumgebungen zu erkennen und sich entsprechend autonom an jedes Szenario anzupassen.Der HiPhi X ist auch der weltweit erste berührungslose, grifflose Luxus-SUV und der erste, der eine Gesichtserkennung für den berührungslosen Einstieg integriert hat. Die "NT-Türen" des HiPhi X, ursprünglich inspiriert durch die traditionellen Türen von Luxus-Reisebussen, bieten sechs elegante Arten des Ein- und Ausstiegs für ein unvergleichliches Gefühl der Gelegenheit. Alle Türen lassen sich unabhängig voneinander öffnen und schließen und werden vollständig elektrisch betätigt. Der Öffnungswinkel wird auf intelligente Weise auf der Grundlage des zulässigen Raums für einen gefahrlosen Ein- und Ausstieg bestimmt.HiPhi X kann mit mehreren sicheren Methoden gesperrt und entsperrt werden, einschließlich Gesichtserkennung, Smart Key, Smartphone-ID oder aus der Ferne über die HiPhi-App.In der raumkapselähnlichen Kabine verfügt der HiPhi X über das weltweit erste anpassbare Immersions-Cockpit in einem Serienfahrzeug. Das interaktive Design umfasst ein 14,6-Zoll-Voll-LCD-Kombi-Instrument, einen zentralen 16,9-Zoll-Touchscreen, einen 19,9-Zoll-Copilot-Bildschirm, einen medienstromfähigen Rückspiegel, ein hochauflösendes Farb-HUD, ein kapazitives Tür-Touchpanel und Touch-Pad-Lenkradbedienelemente. Dieses hochgradig visuelle, interaktive Cockpit regt die Phantasie an und bietet ein maßgeschneidertes Erlebnis für Fahrer und Passagiere.Der HiPhi X ist mit zwei hocheffizienten (97,2 %), in der Branche führenden, Elektromotoren ausgestattet, die jeweils 220 kW Leistung und 410 Nm Drehmoment liefern - so kann das Fahrzeug in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h beschleunigen. HiPhi X ist auch der erste, der branchenführende Sicherheitstechnologie in das Batterie-Fernmanagement integriert hat, die den Fahrzeugzustand in Echtzeit erkennt. Das CrossLoop-Energiemanagementsystem des HiPhi X integriert die Wärmepumpe der Klimaanlage und das Wärmemanagementsystem der Batterie, um die Fahrgastraumtemperatur schnell anzupassen und die optimierten Betriebsbedingungen des Antriebsstrangs aufrechtzuerhalten, wobei der Energieverbrauch nur halb so hoch ist wie bei herkömmlichen Elektrofahrzeugen.Auch bei der Handhabung ist HiPhi X ein Spitzenreiter der Branche. Der HiPhi X ist das erste Serien-Elektrofahrzeug der Welt, das über ein multifunktionales Touch-Pad-Lenkrad und ein aktives Hinterradlenksystem mit automatischer Hinterradwinkelverstellung für einen engeren Wendekreis und ein präzises Fahrerlebnis verfügt.Darüber hinaus ist der HiPhi X das weltweit erste Serien-Personenfahrzeug, das ein vollständig autonomes Parken des Levels 4 erreicht, was ein fortschrittliches autonomes Fahrerlebnis durch die Integration von Fahrzeug- und Straßen-Sensortechnologien ermöglicht. Das L4 AVP verfügt zudem über ein integriertes System, das die Herausforderungen bewältigen kann, denen viele autonome Fahrzeuge bei Tiefgaragen ohne GPS-Signal, toten Winkeln und engen Wendekreisen gegenüberstehen.Human Horizons geht noch einen Schritt weiter und hat sich mit Microsoft zusammengetan, um gemeinsam HiPhiGo zu entwickeln, den weltweit ersten emotional intelligenten Transportassistenten. HiPhiGo ermöglicht es HiPhi X, Mobilitätsdienste in seinem gesamten Portfolio zu nutzen und neue Dienste und Lösungen anzubieten, wie z. B. Verbrauchererfahrungen im Auto, Telematik und die Fähigkeit, Daten zwischen dem Auto und seinen Insassen sicher zu übertragen. Der KI-Assistent an Bord nutzt auch die Sensoren im Fahrgastraum und zur Echtzeit-Stimmungserkennung und passt die Umgebung entsprechend an. HiPhiGo kann sogar Bilder zeichnen, Gedichte schreiben, Musik komponieren und Videos bearbeiten.Darüber hinaus ist der HiPhi X auch das erste Serienfahrzeug mit Geländekennung und Fahrwerkregelung in China und das erste Serienfahrzeug in China, das mit autonomem Fahren des Levels 3 und Meridian, einem High-End-Audiosystem,ausgestattet ist. Durch die Verwendung eines speziell entwickelten 600-Watt-Verstärkers liefern Meridian Re-Q und Meridian Digital Precision Technologien zusammen jederzeit eine reiche und detaillierte Klangqualität. Nicht weniger als 12 unabhängige Kanäle werden in Verbindung mit der Horizon-Technologie von Meridian eingesetzt, die für ein vollständiges Eintauchen und eine hervorragende Balance im gesamten Fahrzeuginnenraum sorgt.Der HiPhi X wird Ende 2020 in einer Kleinserienproduktion verfügbar sein, mit einer offiziellen Markteinführung in der ersten Hälfte des Jahres 2021. Dieses Fahrzeug ist eine Verkörperung der 3 Leitprinzipien von HiPhi (Design definiert durch Szenarien, Fahrzeug definiert durch Software und Wert definiert durch Co-Kreation). Der entwicklungsfähige Super-SUV HiPhi X TECHLUXE® ist wahrlich ein neuer Aufbruch am Horizont der Mobilitätstechnologien.Informationen zur Marke HiPhiHiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons geschaffen und von ihren Nutzern weiterentwickelt wurde. HiPhi X ist ein E-Fahrzeug mit einer leichten Aluminium-Stahl-Hybridkonstruktion. HiPhi berücksichtigt auch die Nachhaltigkeit mit der Verwendung von pflanzlichem Leder und der Nutzung von wiederverwertbaren Materialien, um den nachhaltigen Charakter der EV-Produkte von Human Horizons weiter zu verdeutlichen.Informationen zu Human HorizonsHuman Horizons wurde gegründet für die Forschung und Entwicklung innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsweisender intelligenter Fahrzeuge. Darüber hinaus baut Human Horizons intelligente Verkehrstechnologien auf und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, die die menschliche Mobilität weiter neu definieren werden.