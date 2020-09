HiPhi X kommt mit einzigartigem grifflosen, kontaktlosen, elektronisch kontrollierten NT-Türsystem auf den Markt

Shanghai (ots/PRNewswire) - HiPhi, Human Horizons' intelligente, vollelektrisch betriebene Premium-Fahrzeugmarke gibt mit Freude bekannt, sein weltweit erstes NT-Türsystems in den HiPhi X integriert zu haben. Der innovative Neuzugang des Premium-Automobilsegments wird auf der Beijing Auto Show 2020 sein Debüt feiern.HiPhi X, das erste Modell der Marke HiPhi, gilt als selbstlernender, vom Supercar inspirierter SUV, der die weltweit erste Human Oriented Architecture (HOA) integriert und somit eine sichere, entwickleroffene Software-Plattform ermöglicht. HOA umfasst sechs durch 1G Ethernet vernetzte "Super-Hirn"-Domain-Controller, über 500 Sensoren sowie ein 5G-V2X-Technologienetzwerk.Der HiPhi X ist mit zwei Batterieoptionen erhältlich, wobei es sich bei der größeren um eine 96 kWh-Einheit handelt. Die Batterietechnologie, das hocheffiziente elektrische Fahrsystem sowie der niedrige Widerstandsbeiwert von 0,27 bieten eine Reichweite von 610 km (NEFZ). Die Beschleunigungszeit des HiPhi X von 0 auf 100 km/h liegt bei 3,9 Sekunden. Das moderne Fahrzeug wurde mit dual redundanten Systemen entwickelt, was als Grundvoraussetzung für sein autonomomes Level 3-Fahrvermögen gilt. Der HiPhi X ist mit dem weltweit ersten NT-Türsystem, Programmable Matrix Lighting (PML), intelligenter Signalanzeige (Intelligent Signal Display, ISD), einem leinwandähnlichen Co-Pilot-Bildschirm sowie weiteren führenden Technologien ausgestattet, die Benutzern zu einer durch und durch neuen Erfahrung verhelfen.Überblick:- Kontaktloses NT-Türsystem: Der weltweit einzige luxuriöse SUV ohne Türgriffe oder mechanische Schließzylinder, wodurch ein kontaktloser Einstieg ermöglicht wird.- Sechs elektronisch gesteuerte Türen: Alle sechs im NT-Türsystem enthaltenen Türen verfügen über unabhängige Kontrollmodule, wodurch ein intelligentes System geschaffen wird, das weit über die Einfachheit traditioneller mechnischer Strukturen hinausgeht, die normalerweise in der automobilen Welt vertreten sind. Alle sechs Türen können automatisch auf Knopfdruck geschlossen werden. Anzugjackets oder Abendkleider laufen nicht Gefahr zerknittert zu werden, wie es der Fall sein kann, wenn Türen per Handgriff geschlossen werden.- Verschiedene Methoden des Auf- und Abschließens: Nutzer können das Fahrzeug mittels Gesichtserkennung, Smart Key und Smartphone-ID betreten oder alternativ aus der Entfernung über die HiPhi-App schließen.- Sechs Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten: Mit zahlreichen verschiedenen Kombinationen vermitteln die weltweit ersten NT-Türen ihren Nutzern das Gefühl von Exklusivität und Einzigartigkeit.- 360°-Näherungssensoren: Mit seinem intelligenten, omnidirektionalen Sensorsystem, das sowohl durch Positionierungs- als auch durch Ultraschallsensoren ermöglicht wird, kann der HiPhi X die Position des Nutzers bzw. von Objekten erkennen, die die Türen blockieren und somit den Öffnungswinkel entsprechend anpassen. Auf sanften Knopfdruck hin lassen sich die Türen für ultimativen Komfort auf sichere Weise zweckorientiert und präzise öffnen.- Kontinuierliche Weiterentwicklung: Die elektrische HOA-Architektur lässt drahtlose (over-the-air) Aktualisierungen für eine optimierte bzw. zusätzliche Steuerung sämtlicher elektronischer Funktionen zu, die von Fahrzeug-Performance bis hin zu Sitzkontrolle und UX-Interfaces reichen. HiPhi X begibt sich aktuell in die finale Entwicklungs- und Martkeinführungsphase vor der Produktion, die erwartungsgemäß Ende dieses Jahres beginnen soll. Offizielle Auslieferungen sind für 2021 geplant.Informationen zur Marke HiPhiHiPhi ist eine Premiummarke, die von Human Horizons erschaffen wurde und von seinen Benutzern optimiert wird. HiPHi X ist ein Elektrofahrzeug (EV), das mit einer hybriden Aluminium-Leichtbau-Konstruktion überzeugt. Auch Nachhaltigkeit kommt aufgrund der Verwendung veganer Lederproduktue sowie der Nutzung wiederverwertbarer Materialien nicht zu kurz, was den nachhaltigen Charakter von Human Horizons EV-Produkten unterstreicht.Informationen zu Human HorizonsHuman Horizons wurde in Hinblick auf F&D im Bereich innovativer und führender intelligenter Mobilitätstechnologien sowie für die Industrialisierung zukunftsorientierter intelligenter Fahrzeuge gegründet. Darüber hinaus konzipiert Human Horizons intelligente Verkehrstechniken und trägt zur Entwicklung intelligenter Städte bei, wodurch menschliche Mobilität neu definiert wird.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1246824/HiPhi_1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1246825/HiPhi_2.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1226979/Logo_Logo.jpg Pressekontakt:Cherrie RaoMarketing & PR186-1073-5510Cherrie_Rao@hiphi.comwww.human-horizons.comOriginal-Content von: HUMAN HORIZONS, übermittelt durch news aktuell