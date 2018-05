"Hey Mercedes": Nuance verwandelt neue A-Klasse in echten Gesprächspartner (FOTO)

Aachen (ots) -Nuance Dragon Drive ist die Basis für die neue Mercedes Benz UserExperience (MBUX), mit der Fahrer und Beifahrer sich mit ihrerA-Klasse unterhalten können und per Sprache ihre Cockpit-Funktionensteuern, Informationen abrufen und navigieren.Nuance liefert mit seiner Connected-Car-Plattform Dragon Drive dieBasis für den Automobil-Assistenten der Zukunft: das neueMultimediasystem MBUX der Daimler AG. Die Mercedes Benz UserExperience kommt im Frühsommer 2018 in der neuen A-Klasse erstmalsauf den Markt. Der Assistent hört Fahrern und Beifahrern nicht nurzu, sondern versteht sie auch. Daimler nutzt dafür Nuance DragonDrive und passt die Plattform dem eigenen Markenbild an, um einenstark personalisierten Automobil-Assistenten zu erhalten, der Befehlebefolgt, Gespräche führt und natürliche Sprache versteht. So wird dieIdee eines intelligenten, vernetzten Autos Realität.Daimler nutzt alle Funktionen von Dragon Drive, inklusive embeddedund cloudbasierte Spracherkennung, Natural Language Understanding undNatural Language Generation, Text-to-Speech, Audiosignalverstärkungund Handschriftenerkennung. Dragon Drive basiert auf KünstlicherIntelligenz und lernt daher die Wünsche und Vorlieben seiner Fahrerund Passagiere immer besser kennen, um eine wirklich persönlicheUmgebung zu schaffen. Insassen der neuen A-Klasse können damitEntertainment-Funktionen per Sprache bedienen, navigieren,Informationen über POIs oder Nachrichten abrufen, Office-Funktionenwie Nachrichten, Kalender oder Notizen nutzen und sogarCockpit-Einstellungen vornehmen, etwa die Klima-Anlage oder dieSitzeinstellungen anpassen - alles mit ihrer Sprache.Ein Interface, das Konversation machtDas System versteht natürliche Befehle und Anfragen wie einMensch, etwa: "Wie schnell darf ich hier fahren?", "Wer hat geradeangerufen?", "Es ist viel zu warm" oder "Massier' mich". MBUXreagiert intelligent auf solche Anfragen und steuert dieentsprechenden Funktionen des Autos. Der Nutzer muss das System nurmit den Worten 'Hey Mercedes' aufwecken. Im Hintergrund kombinierteine hybride Cloud-Lösung Informationen aus dem On-Board-System mitDaten aus der Cloud und von Drittanbietern wie what3words, Foreca,HERE und Yelp, um den Insassen die aktuellen Informationen aus allenBereichen zu liefern.Dank der Künstlichen Intelligenz von Nuance versteht MBUX nichtnur, was die Insassen sagen, sondern auch, was sie meinen. So könnensie während der Fahrt besser Informationen einholen, schnellerentscheiden und damit produktiver, komfortabler und sicherer reisen.MBUX nutzt unterschiedliche Features von Dragon Drive, darunter:- Natural Language Generation (NLG): Dank NLG reagiert derAutomobil-Assistent menschlicher auf Anfragen - statt stereotypen,fest vorformulierten Phrasen passen die Antworten sich an. Soentsteht eine Konversation, die über Befehl und Antwort hinausgeht.- Natural Language Understanding (NLU): Der Assistent verstehtauch Bezüge auf bereits Gesagtes sowie verkürzte Aussagen. Der Fahrerkönnte etwa sagen: "Sende eine Nachricht an Anne" und sich dannbesinnen, noch einen Adressaten hinzuzufügen: "sende auch anDaniela". Er könnte zuerst fragen: "Wie ist das Wetter in München?"und dann nachschieben: "Und in Stuttgart?" Der Assistent folgt derKonversation und kann auch Teilanfragen beantworten.- Flexible, Over-The-Air-Updates per Cloud: Das Software-Modellwird ständig erweitert. Neue Worte, Phrasen, Bedeutungen oderBegriffsbereiche zu Sportveranstaltungen oder anderen Ereignissenwerden zum Repertoire hinzugefügt. Auch neue virtuelle Assistentenund Dienste können jederzeit einfach per Cloud-Update aufgespieltwerden."Die Automobilindustrie erlebt einen Wandel hin zum immerdigitaleren, immer vernetzteren Auto als integralem Bestandteil desInternet of Things ", sagt Dr. Stefan Ortmanns, Executive VicePresident und General Manager bei Nuance Automotive. "In unsererhochvernetzten Welt wollen Nutzer einfachen und personalisiertenZugang zu Content und Services, da ist der Automobil-Assistent keineAusnahme. Wir freuen uns, gemeinsam mit Daimler nun ein Systementwickelt zu haben, das die Ära der KI-basiertenAutomobil-Assistenten einläutet; diese Assistenten sindhochintelligent, sie lernen stets hinzu und sind von Anfang an in dasFahrzeug integriert.""Mit MBUX sind wir dem Ziel, das Auto in einen mobilen Assistentenzu verwandeln, einen entscheidenden Schritt näher gekommen", sagtSajjad Khan, Vice President Digital Vehicle & Mobility bei Daimler."Wir arbeiten daran, Mercedes-Fahrern ein neues Erlebnis zu bieten -doch dafür muss die Technik den Nutzer im Zentrum haben; sie muss dieInteraktion mit dem Auto einfach und angenehm machen. Deswegenarbeiten wir schon lange mit Nuance und haben MBUX gemeinsamentwickelt. Wir nutzen ihre intuitiven Lösungen für Natural Voice undLanguage als integralen Bestandteil unserer In-Car-Experience. Dasmacht uns für unsere Kunden einzigartig."Das MBUX-System nutzt die Features von Dragon Drive in 23Sprachen, unter anderem Deutsch, UK- und US-Englisch, Niederländisch,Französisch, Italienisch, Spanisch, Mexikanisches Spanisch, Mandarin,Japanisch und Koreanisch.Mehr Informationen sowie Bilder haben wir im Daimler MBUX PressKit (http://ots.de/otV0v8) und im Daimler A Class Press Kit(http://ots.de/D2rRIw) vorbereitet.Nuance Automotive hat sich auf Conversational KI für das Autospezialisiert und hilft Automobilherstellern dabei, ihren Kunden einebesondere User Experience zu bieten. Mit der Plattform Dragon Drivebietet Nuance eine tief integrierte Hybrid-Lösung an, dieAutomobilhersteller als intelligenten, in das Ökosystem ihrer Nutzereingebundenen Automobil-Assistenten einsetzen können. Dragon Drivekommt heute in mehr als 200 Millionen Autos in mehr als 40 Sprachenzum Einsatz - etwa für Toyota, Audi, BMW, Daimler, Fiat, Ford, GM,Hyundai, SAIC und andere. Mehr Informationen darüber, wie DragonDrive das Connected Car intelligenter macht, finden Sie unter DragonDrive auf nuance.com oder auch auf LinkedIn.Nuance Communications, Inc.Nuance (NASDAQ: NUAN) ist Pionier und Marktführer im Bereich derdialogorientierten KI-Innovationen, die Intelligenz in die täglicheArbeit und das tägliche Leben bringen. Der Marktführer liefertLösungen, die die menschliche Sprache verstehen, analysieren unddarauf reagieren können, um die Produktivität zu steigern und diemenschliche Intelligenz zu verstärken. Mit jahrzehntelanger Erfahrungin den Bereichen Domains und künstliche Intelligenz arbeitet Nuancemit Tausenden von Unternehmen zusammen, die in globalen Branchen wieGesundheitswesen, Telekommunikation, Automobil,Finanzdienstleistungen und Einzelhandel tätig sind, um stärkereBeziehungen und bessere Erfahrungen für ihre Kunden und Mitarbeiterzu schaffen. Weitere Information finden Sie online unterwww.nuance.de.