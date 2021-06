Hexo Aktie: Aktien steigen nach der 925-Millionen-Dollar-Akquisition!

Hexo Corp (TSX:HEXO, NYSE:HEXO) unterzeichnete eine Vereinbarung zum Kauf des familiengeführten kanadischen Cannabisproduzenten Redecan für 925 Millionen Dollar in bar und in Aktien.

Was geschah

Das Konsumgüter-Cannabisunternehmen schloss einen endgültigen Aktienkaufvertrag ab, um alle Aktien von Redecan zu erwerben.

Gemäß der Vereinbarung besteht der Kaufpreis in Höhe von 925 Millionen US-Dollar aus 400 Millionen US-Dollar in bar und 525 Millionen US-Dollar in Aktien von



