Hexcel-Aktie: Rendite auf das eingesetzte Kapital im Überblick!

Hexcel (NYSE:HXL) hat seit dem vierten Quartal einen Gewinnrückgang in Höhe von 17,80 Mio. $ verzeichnete. Der Umsatz hingegen stieg im ersten Quartal um 8,41 % auf 390,60 Mio. $. Im 4. Quartal erzielte Hexcel einen Gewinn von 18,90 Mio. $ und einen Umsatz von 360,30 Mio. $. Was ist ROCE? Return on Capital Employed ist ein Maß für den… Hier weiterlesen