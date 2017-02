Hexaware leitet Studie mit dem Namen ,Digital Workplace in Europe'

Mumbai (ots/PRNewswire) -Die Modernisierung des Arbeitsplatzes zählt für große und mittlereOrganisationen in Europa zu den obersten PrioritätenHexaware Technologies Limited, ein führender globaler Anbieter vonAnwendungs-, Infrastruktur-, BPS- und Digitaldiensten, gab eine inPartnerschaft mit PAC, einer führenden Marktforschungs- undConsulting-Firma, durchgeführten Studie mit dem Namen ,DigitalWorkplace in Europe' (der digitale Arbeitsplatz in Europa) bekannt.Die Studie ergab, dass fast 63 Prozent aller europäischen Unternehmenin den kommenden zwei Jahren eine Investition zur Modernisierungihrer Anwendungen am Arbeitsplatz planen.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/453147/PRNE_Hexaware_logo_Logo.jpg)Fast 75 Prozent der befragten IT- und Personalleiter sind derMeinung, dass die Arbeitsumgebung einen starken oder entscheidendenEinfluss auf den Erfolg des Unternehmens hat.Die Studie ist die erste Umfrage zu wichtigen Themen in Bezug aufdie Modernisierung des Arbeitsplatzes in europäischen Unternehmen.PAC befragte mehr als 180 IT- und Personalleiter aus einem breitenSpektrum an Industriezweigen zu Trends, Investitionsplänen undHerausforderungen in ihrer Branche."Der geschäftliche Wandel findet von innen nach außen statt, wobeidie Mitarbeiter bei diesem Vorgang eine zentrale Rolle spielen. Seitimmer mehr Unternehmen die Bedeutung der Digitalisierung erkannthaben, wird deren Implementierung zuerst am eigenen Arbeitsplatzvorgenommen, bevor sie an die Kunden weitergereicht wird. DieserTrend lässt sich auch aus PACs ,Digital Workplace in Europe' Studieablesen, die bisher noch nicht erkannte Einblicke in die digitalenInitiativen europäischer Unternehmen hervorbrachte," sagte GirishRavindran, Vice President, Infrastructure Management Services-Europe,Hexaware Technologies Limited.Etwa 10 Prozent der Unternehmen in Europa befinden sich im,Frühstadium', 52 Prozent sind ,auf dem Weg' und 38 Prozent befindensich offenbar in einem ,fortgeschrittenen Stadium'. Unternehmen mitSitz in Frankreich und Belgien sind insbesondere in Bezug aufMobilität und die Cloud europaweit führend. Unternehmen inDeutschland sind noch nicht ganz so weit, aber zeigen einüberdurchschnittliches Interesse an Investitionen. Eine Untersuchungder verschiedenen Branchen ergab, dass der digitale Arbeitsplatznicht nur in vielen Servicebranchen zu einem heißen Thema gewordenist, sondern auch im industriellen Sektor, der sich bei derErweiterung seiner Arbeitsumgebung den Anforderungen desindustriellen IoT (Internet der Dinge) gestellt hat."Der digitale Arbeitsplatz kann nur dann erfolgreich umgesetztwerden, wenn er als ganzheitliches Design- und Servicekonzeptrealisiert wird," sagte Dr. Andreas Stiehler, leitender Analyst fürdas Digital Enterprise bei PAC. "Zudem sollten die Unternehmen bereitsein, in der Strategie, dem Design, der Verwaltung, dem Betrieb undSupport neue Wege einzuschlagen. Obwohl beim Erwerb aktuellerTechnologie für den Arbeitsplatz bereits große Investitionen erfolgtsind, steckt die Umsetzung des digitalen Arbeitsplatzes alsganzheitliches Design- und Servicekonzept noch in den Kinderschuhen."Klicken Sie auf diesen Link, um den vollen Berichtherunterzuladen:http://hexaware.com/resource/trend-study-digital-workplace-in-europe/Informationen zu PACWeitere Informationen finden Sie auf http://www.pac-online.comInformationen zu HexawareWeitere Informationen finden Sie auf http://www.hexaware.comSafe-Harbor-Erklärunghttp://hexaware.com/investors/Pressekontakt:Kontakt:Sreedatri ChatterjeeHexaware Technologies Limitedsreedatric@hexaware.comOriginal-Content von: Hexaware Technologies Ltd, übermittelt durch news aktuell