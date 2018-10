Hexaware beschleunigt digitale Innovation durch Cloud-Einführung

Mumbai, Indien (ots/PRNewswire) -Hexaware (BSE: 532129) (NSE: HEXT), ein schnell wachsender,automatisierungsorientierter Anbieter von IT-, BPO- undBeratungsdienstleistungen der nächsten Generation, gab heute eineglobale Zusammenarbeit mit Microsoft bekannt, um die Einführung derCloud in Unternehmen zu beschleunigen. Diese Zusammenarbeit wirdinnovative Lösungen bieten, die es Unternehmen ermöglichen, agiler zuwerden und den Kunden bessere Erfahrungen zu bieten und gleichzeitigdie Geschäftsanforderungen zu erfüllen.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/530945/Hexaware_Rebranding_Logo.jpgDiese Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Förderung derdigitalen Transformation mit klarem Business Return on Investment fürUnternehmen, die Microsoft Azure weltweit einsetzen. Im Rahmen dieserZusammenarbeit wird Hexaware Azure bei der Entwicklung von Lösungeneinsetzen, die die Zuverlässigkeit steigern und die Betriebskostensenken und gleichzeitig die Kundenzufriedenheit verbessern. In denkommenden Monaten wird Hexaware spezifische Lösungspakete ankündigen.Hexaware profitiert von der produktiven und bewährten AzureCloud-Plattform sowie der Strategie und den technischen Kompetenzenvon Hexawares "Cloudify Everything" und startet eine breite Palettevon Cloud-Innovationsprojekten. Die "Cloudify Everything"-Strategievon Hexaware hat Unternehmen dabei geholfen, das notwendige Ökosystemfür die Definition, Validierung und Implementierung vonCloud-Lösungen mit höherer Geschwindigkeit aufzubauen und dabei dieVorteile des hauseigenen CloudSwift Accelerators zu nutzen. Hexawarenutzt die Leistungsfähigkeit von Azure und ist darauf ausgerichtet,erstklassige Lösungen zu liefern, indem es Geschäftsanwendungeninnovativ gestaltet, modernste digitale Arbeitsplätze entwirft, einenWettbewerbsvorteil durch Daten und künstliche Intelligenz schafft,die Anwendungsentwicklung schnell verfolgt und die Infrastrukturmodernisiert."Wir sind begeistert von dieser strategischen Ausrichtung inunserer Partnerschaft. Microsoft und Hexaware bündeln ihre Kräfte, umdie digitale Transformation bei weltweit führenden Unternehmenvoranzutreiben. Wir vereinen die erstaunliche Stärke von MicrosoftAzure, die spannende Vision und Marktreichweite von Microsoft und dieeinzigartigen Cloud-Funktionen von Hexaware und glauben daran, dasswir die Einführung von Cloud-Lösungen in Unternehmen weltweitbeschleunigen können", erklärte Amrinder Singh, Senior Vice PresidentEurope Operations, Hexaware Technologies Ltd.Gavriella Schuster, Corporate Vice president, One CommercialPartner (OCP), Microsoft Corp. bestätigte: "Wir freuen uns über dieseMarkteinführungsstrategie mit Hexaware, die Kunden dabei unterstützt,Cloud-Technologien zu nutzen und ihre Geschäftsflexibilität zubeschleunigen. In unserer Zusammenarbeit liefern wir den Kunden dierichtige Lösung, den richtigen Support, die richtige Technologie undBeratung, um ihr Innovationspotenzial zu steigern und ihregeschäftliche Transformation mit Microsoft Azure zu beschleunigen."Hexaware ist ein organisch schnell wachsendesIT-Dienstleistungsunternehmen, das eine konstante Rentabilität undbranchenführende Aktionärsrenditen aufweist. Hexaware hat viele großeglobale Cloud-Implementierungen erfolgreich durchgeführt und dabeieine Microsoft-Praxis eingegliedert, die mit umfangreicher Expertisein der Entwicklung von Go-to-Market-Lösungen, Azure-Angeboten,spezialisierten Services wie Collaboration (SharePoint), Portalen,Enterprise Content Management, Exchange, Unified Communication, CRM(Dynamic CRM), Datenbank, Desktop, Server, Virtualisierung, OfficeApplications, Business Intelligence und Analytics usw. aufwartet.Sie bieten branchenpriorisierte Lösungen mit einem ganzheitlichenAusführungsmodell, das darauf abzielt, Unternehmen digital zutransformieren. Dieses Projekt von Hexaware und Microsoft wird dazubeitragen, Lösungen und Angebote auf den Markt zu bringen, mit demZiel, die digitale Transformation durch Cloud-Akzeptanz zubeschleunigen.Informationen zu HexawareWeitere Informationen zu Hexaware finden Sie aufhttp://www.hexaware.comSafe-Harbor-Erklärunghttp://hexaware.com/investors/Pressekontakt:Microsoft IndiaArpita Atriwalaatriwal@perfectrelations.comHexaware Technologies LimitedSreedatri Chatterjeesreedatric@hexaware.comOriginal-Content von: Hexaware Technologies Ltd, übermittelt durch news aktuell