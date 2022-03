Hexaware belegt Platz 2 in der IT-Sourcing-Studie 2022 von Whitelane Research, Region BeLux

Brüssel, 17. März 2022 (ots/PRNewswire) -Mit einer branchenführenden Punktzahl von 85 % hat Hexaware den zweiten Platz für allgemeine Zufriedenheit in der IT-Sourcing-Studie 2022 von Whitelane in der Region BeLux erreicht.Mehr als 260 Teilnehmer in der BeLux-Region haben 31 IT-Dienstleister mit über 600 einzigartigen Sourcing-Beziehungen und 11 Cloud-Anbieter mit über 560 Cloud-Beziehungen bewertet. Jeder Dienstleister benötigt mindestens acht Kundenbewertungen zur allgemeinen Zufriedenheit und mindestens sieben Kundenbewertungen für die jeweiligen IT-Bereiche. Die Studienergebnisse basieren auf den Daten, die sich aus den Antworten der Befragten in der Marktstudie ergeben.In Bezug auf die Vertragsverlängerung sind 75 % der Befragten bereit, ihre Verlängerungsprozesse durchzuführen, indem sie zuerst mit Hexaware verhandeln, anstatt sich an die Konkurrenz zu wenden. Hexaware liegt auch bei vier wichtigen individuellen KPIs (Key Performance Indicators) auf Platz eins.Hier sind die beeindruckenden KPI-basierten Ergebnisse für Hexaware:Platz 1- Qualität der Servicebereitstellung- Qualität der Kundenbetreuung (der Marktvergleich mit letztem Jahr zeigt eine Steigerung von 5 %)- Vertragliche Flexibilität- Anwendungsentwicklung, Wartung, Test (86 % verlängern mit relativ hoher Sicherheit ihre Verträge mit Hexaware)Platz 2 für SicherheitPlatz 3 für transformative InnovationAmrinder Singh, Executive Vice President von Hexaware, erklärt: „Hexaware konzentriert sich auf automatisierte, cloudbasierte Lösungen. In der heutigen schnelllebigen Welt, in der die Kunden maximale Erträge aus ihren digitalen Investitionen erzielen und ihre Ausgaben für ressourcenintensive Technologien reduzieren möchten, ist Geschwindigkeit von größter Bedeutung. Unser plattformbasiertes Servicebereitstellungsmodell trägt dazu bei, das Tempo der Digitalisierung zu beschleunigen, und wir sind sehr stolz auf unsere Erfolgsbilanz und unsere zufriedenen Kunden."Whitelane Research (http://www.whitelane.com/) ist ein unabhängiges Unternehmen, das sich speziell mit Forschung und Events im Bereich (Out-)Sourcing beschäftigt. Die IT-Sourcing-Studie von Whitelane Research klassifiziert wichtige IT-Dienstleister basierend auf unterschiedlichen Leistungskennzahlen und gilt als eine der repräsentativsten und zuverlässigsten Informationsquellen zum Outsourcingmarkt.Hexaware (https://hexaware.com/) ist ein globales IT-Dienstleistungsunternehmen, das Unternehmen auf der ganzen Welt dabei unterstützt, die digitale Transformation in großem Umfang und mit hoher Geschwindigkeit umzusetzen. Wir ermöglichen es zukunftsfähigen Unternehmen und Marktführern, einen dauerhaften Geschäftswert zu schaffen, indem wir ihnen helfen, berührungslos immersive Kundenerlebnisse durch Full-Cloud-Enablement, digitale Produktentwicklung und extreme Automatisierung anzubieten.Logo https://mma.prnewswire.com/media/530945/Hexaware.jpgPressekontakt:Varsha Menon,VarshaM@hexaware.com,+91-9833609131Original-Content von: Hexaware Technologies Ltd, übermittelt durch news aktuell