Hexagon Purus: Startet der Spin-off ähnlich durch wie Everfuel?

Der norwegische Hersteller von Hochdruckbehältern Hexagon Composites (WKN: 904953) hat seine Wasserstoff-Tochter Hexagon Purus abgespalten und bringt diese in wenigen Tagen an die Börse in Oslo. Gibt es ein ähnliches Kursfeuerwerk wie nach dem Nel Spin-off Everfuel (wir berichteten)?



Die Anteile wurden nach Unternehmensangaben gestern zu 27,30 Kronen und damit am oberen Ende der Preisspanne ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.