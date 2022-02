Hexagon Purus-Aktie: Die steile Abwärtsbewegung wird fortgesetzt

Einen seit Mitte November anhaltenden Abwärtstrend konnten die Bullen bei der Hexagon-Purus-Aktie erst am 24. Januar beenden. Im Anschluss an ein Tief bei 1,47 Euro startete eine neue Aufwärtsbewegung. Sie verlief sehr dynamisch und überwand zum 1. Februar den 50-Tagedurchschnitt. Dieser konnte allerdings nur stundenweise überwunden werden, sodass die Notierungen im Anschluss an das Hoch bei 2,69 Euro wieder nachgaben.

