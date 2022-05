Hexagon Purus-Aktie: Zahlreiche Gründe, zuversichtlich zu sein!

Die Hexagon Purus Aktie befindet sich seit ihrem 52-Wochen-Hoch von 4,90 Euro Mitte April in einem Abwärtstrend. Angesichts des bisherigen Kursverlaufs in diesem Jahr erscheint diese Entwicklung jedoch als logische Konsequenz getreu dem Motto "Wer hoch steigt, fällt auch tief". Bei Kursgewinnen von rund 42 Prozent in den ersten beiden Aprilwochen, die in der Spitze das Allzeithoch erreichten, scheinen Gewinnmitnahmen… Hier weiterlesen