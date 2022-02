Hexagon Purus-Aktie: Den Turbo-Boost gezündet!

Die Hexagon Purus-Aktie ist wieder im Aufwind. Nachdem die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten bereits am Freitag um knapp 15 Prozent gestiegen war, ging es auch heute in gleicher Größenordnung nach oben. Was verleiht der Hexagon Purus-Aktie momentan so viel Auftrieb?

Ein sehr spannender Auftrag!

Die Antwort ist recht simpel: Neue Aufträge! Heute gab das Unternehmen bekannt, dass es von Reliance Industries, Indiens größtem ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung