Hexagon-Purus-Aktie: Ende der Korrektur?

Die Hexagon-Purus-Aktie steht im Minus. In der Fünf-Tage-Betrachtung fiel der Kurs um neun Prozent. Am Dienstag nähert sich der Titel jedoch wieder der 6,50-Euro-Marke. Die Neuigkeit der vergangenen Woche: Purus schloss mit New Flyer einen 900.000-Dollar-Vertrag über die Lieferung von Hochdruck-Wasserstofftanks für dessen Brennstoffzellen-Elektrobusse.

Während einige User des Finanztrends-Forums eine Erholung des Kurses erwarten, halten andere die Aktie für volatil.



