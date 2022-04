Hexagon Purus-Aktie: Auf nach China!

Nachdem die Hexagon Purus-Aktie von Mitte Januar bis Mitte März ihren Kurs mehr als verdoppeln konnte, ist die Aktie des norwegischen Wasserstoffspezialisten in den letzten zwei Wochen in einen Seitwärtstrend eingeschwenkt. Wie kann es in den kommenden Monaten mit der Hexagon Purus-Aktie weitergehen?

Eine wichtige Partnerschaft

Die Aussichten sind grundsätzlich gut. Das Unternehmen arbeitet derzeit mit Hochdruck daran, seinen internationalen Marktauftritt zu verstärken. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung