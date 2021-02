Hexagon Purus AS: Der Abwärtstrend setzt sich fort

Im Januar vollzog die Aktie der Hexagon Purus AS zunächst einen dynamischen Anstieg und drang dabei von 3,54 Euro bis in den Bereich über 8,00 Euro vor. Das Hoch der Bewegung wurde am 11. Januar bei 8,65 Euro ausgebildet. Anschließend nahmen die Anleger ihre Gewinne mit und die Aktie ging in eine Konsolidierung über.

Diese setzte sich auch im Februar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung