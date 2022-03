Hexagon Composites-Aktie: Die Hintergründe der Kursexplosion

Konkret wurde Hexagon Composites das zweite Jahr in Folge von New Flyer – dem größten nordamerikanischen Anbieter von Nahverkehrslösungen – als Partner ausgewählt. Darüber hinaus profitiert das Unternehmen von den zunehmenden Forderungen nach der Unabhängigkeit von russischen Rohstoffen wie Öl und Gas, was den Ausbau regenerativer Lösungen notwendig macht.

