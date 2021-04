Hexagon Aktie: wie geht’s weiter nach Kursdelle?

Bis zum 16. April war die Welt in Ordnung. Die Notierungen der Hexagon Aktie stiegen ebenso kontinuierlich wie vorhersehbar. Und dann, ein Einbruch um 5 %. An den Jahresergebnissen kann es nicht gelegen haben, denn die waren seit dem 1. April bekannt. Vielleicht sind Informationen zu den Quartalsergebnissen publik geworden, die offiziell erst am 29. April vorgestellt werden. Betrachtet man allerdings ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!