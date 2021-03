Hexagon-Aktie: Ohne viel Aufregung!

Hier zeichnet sich ein völlig unspektakulärer Seitwärtstrend ab. Im letzten halben Jahr mangelte es dennoch nicht an Chancen zum Ein- oder Ausstieg. Die Volatilität war schließlich relativ stark ausgeprägt. So hätten gewiefte Anleger zwischen Ende Oktober und Anfang Januar rund 25% an Rendite einfahren können. Auch das letzte Monat schloss unterm Strich mit einem positiven Ergebnis. Nun setzt sich die kontinuierliche ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung