Hewlett-Packard: Einige Infos vor den Quartalszahlen!

Liebe Leser,

am 23. August wird Hewlett-Packard den Quartalsbericht per drittes Geschäftsquartal 2016/17 veröffentlichen. Analysten erwarten im Mittel einen Umsatz von 12,3 Mrd. US-Dollar. Sollte das Unternehmen die Schätzung treffen, würde dies einen Anstieg von 3,3 % im Vergleich zum Vorjahr bedeuten. Beim Ergebnis je Aktie erwarten Analysten im Mittel 0,42 US-Dollar und damit ein um 12,5 % geringeres Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr. In den letzten vier Quartalen konnte das Unternehmen die Analystenschätzungen beim Ergebnis je Aktie jedes Mal übertreffen. Per zweites Geschäftsquartal 2016/17 erzielte das Unternehmen einen Umsatzanstieg von 7 % und das Ergebnis je Aktie lag bei 0,40 US-Dollar. Die eigenen Prognosen konnte HP damit treffen.

PC-Markt stabilisiert sich aber langsam

Der weltweite Marktanteil von HP im PC-Segment liegt derzeit bei 22,8 %. Der Absatz von PCs ist per Q2 2016/17 um 6,2 % gestiegen. Der gesamte weltweite PC-Absatz ist im selben Zeitraum um 3 % rückläufig gewesen. Der Absatz der Peers Asus und Lenovo war rückläufig, während die Absätze von Apple (+1,7 %) und Dell (+3,7 %) gestiegen waren. Das Forschungsinstitut IDC schätzt, dass der weltweite PC-Markt in 2017 weiterhin belastet bleiben wird, aber die Nachfrage im Gaming-Segment sowie Notebooks so langsam anzieht. Dass HP den Gesamtmarkt in den letzten beiden Quartalen gemessen am Absatz outperformt hat, ist positiv.

Printing-Segment erholt sich

Im Printing-Segment führt HP mit einem Marktanteil von 36,9 % den weltweiten Gesamtmarkt an. Auch hier ist der Absatz zuletzt um 3 % gestiegen. Der weltweite Absatz in diesem Segment wuchs ebenfalls um 1,2 %. Auch die Peers wie Epson, Brother und Canon verzeichneten steigende Absätze. Lediglich Samsungs Absatz fiel um 4 %.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.