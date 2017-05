Hewlett-Packard Inc.: Einige Probleme bleiben ungelöst!

Lieber Leser,

Hewlett-Packard Inc. hat in dieser Woche die Ergebnisse per zweites Geschäftsquartal veröffentlicht. Erwartungen für Umsätze lagen bei 11,88 Mrd. US-Dollar, was einem Umsatzrückgang von 3,5 % gegenüber dem Vorjahr gleichen würde. HP hat jedoch die Einschätzungen übertroffen und einen Umsatz von 12,4 Mrd. US-Dollar erzielt. Damit sind die Umsätze gegenüber dem Vorjahr um 7 % gestiegen. Das Ergebnis je Aktie fiel mit 0,40 US-Dollar ebenfalls über den Erwartungen von 0,39 US-Dollar aus. Das war im Rahmen der eigenen Guidance von 0,37-0,40 US-Dollar je Aktie. Die Aktie gewann nachbörslich ca. 3 %, gab jedoch in den Folgetagen wieder nach.

Huawei tritt in den Markt ein

HP Inc. führt derzeit den Markt für PCs nach Marktanteilen an. Der Marktanteil beziffert sich laut dem IDC (International Data Corporation) auf 21,8 %, vor Lenovo (20,4 %), Dell (15,9 %), Apple (7,0 %) und Acer (6,8%). 58,1 % der weltweiten Marktanteile werden durch die drei größten Hersteller vereinnahmt. Das sind 3,5 % mehr als zu Beginn des letzten Jahres.

Per Q1 2017 stieg der Umsatz von HP in diesem Segment um 7 %. Allerdings waren die Margen rückläufig sowie das Ergebnis je Aktie, das um 13 % fiel. Und die Lage könnte sich demnächst zuspitzen, denn Chinas größter Anbieter Huawei hat angekündigt, drei eigenen PC-Modelle im Juni 2017 auf den Markt zu bringen. Im Segment Drucker wurde ein Umsatzanstieg von 2,0 % verzeichnet, die operative Marge betrug 17,4 %. Hier wird zunehmend mit steigenden Absätzen im Hardware-Bereich gerechnet. Per Q1 2016 ist der Absatz um 20 % gefallen, weshalb die aktuellen Daten nicht vergleichbar sind.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.