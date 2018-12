Heutige Mittvierziger haben geringere Rentenansprüche als vorherige Generationen

Berlin (ots) - Studie zeigt Rentenlücken durch Arbeitslosigkeitund Mini-JobsBerlin, 19. Dezember 2018 - Arbeitnehmer, die heute zwischenAnfang und Mitte 40 sind, haben deutlich größere Lücken in ihrergesetzlichen Altersvorsorge, als dies ältere Generationen in diesemAlter hatten. Dies zeigt eine neue Studie im Auftrag der DeutschenRentenversicherung und des Bundesarbeitsministeriums, über die dasWirtschaftsmagazin 'Capital' (Ausgabe 1/2019, EVT 20. Dezember)berichtet. Erstmals wurden für die Studie Lebensläufe und derVorsorgestatus der 40- bis 60-Jährigen aus verschiedenen Generationenausgewertet. Demnach waren Arbeitnehmer, die zwischen 1972 und 1976geboren wurden, bis zu ihrem 40. Geburtstag häufiger arbeitslos odergeringfügig beschäftigt als vorherige Generationen und verfügendeshalb über geringere Rentenansprüche.Anders als bisherige Studien stehen bei dieser nicht derstatistische Durchschnittsrentner, sondern die echten Rentenkontenvon über 20 Millionen Versicherten im Fokus. Danach verdoppelte sichbei den heutigen Mittvierzigern der Anteil von Menschen mit längerenZeiten ohne Job gegenüber Älteren fast auf über zehn Prozent. Bei denFrauen in den neuen Bundesländern war das sogar bei jeder vierten derFall. Letztere blieben mit im Schnitt 74 Monaten auch besonders langearbeitlos. Zudem arbeiteten der Studie zufolge auch mehr Jüngerelangfristig in geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen.Pressekontakt:Britta Langenberg, Redaktion 'Capital',Tel. 030 /220 74-5141, E-Mail: langenberg.britta@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell