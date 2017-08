"Heute wird sich die Finanzindustrie der Welt ändern", geben DPPM Holdings und TECH MONIA bekannt

London (ots/PRNewswire) -DPPM Holdings und TECH MONIA gaben heute bekannt, dass sie eineTelekommunikationstechnologie im Finanzsektor entwickelt haben, dieSOFORTIGE Zahlungen (online oder im Laden) sowie Geldüberweisungen inallen Währungen im Inland und international gegen eine Gebühr von0,30 USD mit einem simplen Fingerabdruck ermöglicht - egal, wo sichIhr Bankkonto befindet, in welchem Land Sie leben und was für eineKarte Sie haben.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/549225/DPPM_Holdings.jpg )Diese Zahlungs- und Überweisungstechnologie wird durch eineweitere Technik von TECH MONIA mit der Bezeichnung THE KEYermöglicht.Gründer und CEO Alireza Dehghan sagt dazu: "Diese Technologie istwie eine Bank für die ganze Welt. Sie können Geldmittel sofort vonIhren Banken und Karten überall in die Welt und an beliebige Personenüberweisen, und diese Personen können das Geld dann sofort ausgebenoder weltweit weiter überweisen - gegen eine Gebühr von 30 Cents(USD), mit optimaler Sicherheit und einfach mit der Fingerspitze. Undwir behalten nicht einmal Ihr Geld."DPPM wird außerdem mit Banken und Regierungen zusammenarbeiten.Herr Dehghan prognostiziert des Weiteren: "Diese Technology wirddie Finanztelekommunikation zwischen Banken im In- und Ausland wieSwift und auch virtuelle Währungen wie Bitcoin und andere Blockchainsim Allgemeinen lahmlegen. Wir bieten außerdem Lösungen für diegleichen sofortigen Transaktionen zwischen Regierungen, zwischenBanken und zwischen Unternehmen an."The KEY (http://dppmfinance.com/KEY.html): The KEY ist ein Satzmiteinander verketteter Schlüssel zwischen den Linien IhresFingerabdrucks. Dadurch entsteht ein einzigartiger Schlüssel (KEY),der als Kennung für Informationen, Unterschrift für Zahlungen sowieals Kennung für ein einzelnes Bankkonto für die ganze Welt in derDPPM-Zahlung und der sofortigen Überweisungstechnologie fungiert.Überweisungstechnologie: Die Überweisung erfolgt sofort, im In-oder Ausland. Nach der Authentifizierung wird der Geldtransfer vonden Konten oder Karten, die Sie mit Ihrem Schlüssel für dieTransaktion ausgewählt haben, bearbeitet. Ihr KEY sendet dann eineBenachrichtigung an DPPM (Ihre Währung), und DPPM überweist denexakten Betrag sofort an den Empfänger-KEY. Im Fall internationalerÜberweisungen sendet DPPM, nachdem es Ihre Benachrichtigung in IhrerWährung erhalten hat, eine weitere Benachrichtigung an DPPM in derWährung des Empfängers. Dann sendet DPPM die Summe in der Währung desEmpfängers an den Empfänger-KEY.KEINE INTERNATIONALEN ÜBERWEISUNGSGEBÜHREN: Selbst wenn Sie etwasin einer anderen Währung kaufen, wird Ihre Überweisung in DPPM inIhrer Währung bearbeitet.Detaillierte Informationen: press@dppmfinance.comPressekontakt:+33-970731191ceo@dppm.groupOriginal-Content von: DPPM Holdings and TECH MONIA, übermittelt durch news aktuell