München (ots) -Sperrfrist: 27.09.2019 10:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.Die neue Dokumentation der ARD "Kampf ums Geschlecht - Dieverstoßenen Frauen des Sports" zeigt, welch enorm hohen PreisAthletinnen im Namen von Gerechtigkeit und Chancengleichheit imSpitzensport bezahlt haben. Es geht um hormonelle Eingriffe,vollzogen aufgrund von Regularien von Weltverbänden, und ummangelhafte Nachsorge: Dies hat bei ehemaligenWeltklasse-Sportlerinnen zum Karriereende und zu massivengesundheitlichen Folgeschäden geführt. Die ehemalige SpitzenläuferinAnnet Negesa erhebt in diesem Zusammenhang Vorwürfe gegen StephanBermon, den leitenden Arzt des Leichtathletik-Weltverbandes IAAF. Inmehreren Interviews mit der ARD-Dopingredaktion berichtet dieAthletin aus Uganda ausführlich über ihren Eindruck, dass man sieüber die weitreichenden Folgen des Eingriffs im Unklaren gelassenhabe.Bei der 800-m-Spezialistin Negesa, die vor den Olympischen Spielen2012 als Kandidatin für den Endlauf gehandelt wurde, waren kurz vorden Wettkämpfen in London hohe natürliche Testosteronwertefestgestellt worden. Die IAAF hatte sie daraufhin gesperrt. Um wiederdie Starterlaubnis zu erhalten, seien ihr in Absprache mit dem ArztBermon im Rahmen einer sogenannten Gonadektomie die innenliegendenHoden entfernt worden, die die erhöhte Testosteronproduktion bewirkthatten.Athletinnen sprechen erstmals über Operationen und mangelndeNachsorgeNeben Negesa spricht in der ARD eine weitere ehemaligeSpitzenathletin, die der gleichen Behandlung unterzogen wurde. Siemöchte wegen möglicher Konsequenzen in ihrem Heimatland anonymbleiben. Die beiden Frauen sind die weltweit erstenProfi-Sportlerinnen, die über die schweren, einzig aufgrund vonHormon-Vorgaben der internationalen Verbände vorgenommenenOperationen öffentlich sprechen. In Uganda und zahlreichen weiterenLändern werden Frauen wie Annet Negesa angefeindet."Sie haben mir gesagt, es sei eine Art Injektion, sie würden meinTestosteron herausziehen. Aber das ist nicht das, was sie gemachthaben. Als ich am Morgen aufwachte, hatte ich Schnitte", sagt Negesa.Ebenso wie Negesa behauptet auch die andere Athletin, dass ihr dieÄrzte nur eine Operation als Option genannt habe, um weiter ihrenSport betreiben zu dürfen: "Ich hatte keine Wahl." Wegen angeblichvollkommen unzureichender medizinischer Nachsorge sowie körperlicherund seelischer Schäden infolge der Eingriffe konnten beideAthletinnen nach eigener Darstellung nie wieder Leistungssporttreiben. Dabei sei ihnen im Vorfeld der Gonadektomie, so berichtetendie Sportlerinnen, der Eingriff von den Ärzten als harmlosbeschrieben worden.Die erhöhten Testosteronwerte waren bei Dopingtests aufgefallen.Danach wurden die Sportlerinnen, die sich zuvor über die bei ihnenvorliegende Geschlechtsvariation nicht im Klaren waren, mit demSachverhalt konfrontiert.Depressionen und Osteoporose"Ich habe oft daran gedacht, mich umzubringen", sagte dieAthletin, die anonym bleiben will: "Sie haben mein Leben gestohlen,meine Existenz. Einfach so haben sie meinen Traum weggenommen. Ichwünschte, dass ich damals in ihren Händen gestorben wäre, weil mansie dann zur Verantwortung gezogen und bestraft hätte." Die Athletin,die die ARD zu einem deutschen Hormonspezialisten begleitet hat,leidet heute aufgrund des jahrelangen Hormonmangels an Knochenschwund(Osteoporose) sowie unter Depressionen.Der französische Arzt Bermon ist Mitautor einer Hormon-Studie, dievon Kliniken in Nizza, Montpellier und Monaco durchgeführt wurde undan der auch ein Vertreter des Internationalen Olympischen Komitees(IOC) als Berater beteiligt gewesen sein soll. "Vier jungenElitesportlerinnen", so heißt es in der Studie, sei "eineGonadektomie vorgeschlagen" worden. Mittelstreckenläuferin Negesa,2011 Afrika-Meisterin über 800 m und Ugandas "Athletin des Jahres",könnte eine davon gewesen sein.Weltärztebund-Präsident übt scharfe KritikFrank Ulrich Montgomery, der Präsident des Weltärztebundes WMA,kritisierte das Vorgehen. "Es handelt sich hierbei um Eingriffe, dienicht medizinisch indiziert sind. Wenn diese Operationenausschließlich aus Gründen der sogenannten Fairness oder aus Gründender Anweisung der Sportverbände geschehen, halte ich das für höchstproblematisch", sagte Montgomery der ARD. Fairness allein sei "keinGrund, in den Hormonhaushalt des Menschen einzugreifen. Man muss auchmal die Risiken sehen, die dabei entstehen." Mit Blick auf dieStudie und die Operationen meint die britische SportsoziologinPayoshni Mitra, die auf die Betreuung von intersexuellen Athletinnenspezialisiert ist: "Sie wurden behandelt wie Versuchskaninchen. Siewaren Teil eines Experiments."IAAF-Präsident Sebastian Coe bestreitet auf ARD-Anfrage, dassOperationen ohne medizinische Indikation Bestandteil derRegelumsetzung des Weltverbandes seien. Er betonte aber dieNotwendigkeit von Medikationen zur Senkung des Testosteronspiegels,um Chancengleichheit zu gewährleisten. Ob Coe wusste, dass derheutige IAAF-Chefarzt Bermon den Athletinnen eine Operation empfahl,ist unklar. Bermon sei nach der Operation nicht mehr erreichbargewesen, sagt Negesa. Der Arzt reagierte auch auf mehrfacheARD-Nachfragen nicht. Bermon gehörte schon zum Zeitpunkt derOperation der medizinischen Kommission der IAAF an.Unter anderem hatte der Menschenrechtsrat der Vereinten Nationendie Hormon-Regel der IAAF verurteilt. Der InternationaleSport-Gerichtshof CAS und das Schweizer Bundesgericht wiederum hattenzuletzt die hochumstrittene Regel, die einen Testosteron-Grenzwertfür Frauen vorsieht, nach einem Einspruch von Superstar CasterSemenya (28) bestätigt und ebenfalls auf die Chancengleichheitverwiesen - trotz internationaler Kritik. 800-m-Olympiasiegerin und-Weltmeisterin Semenya aus Südafrika weigerte sich, ihren nachIAAF-Definition zu hohen Testosteronspiegel medikamentös zu senkenund darf deshalb nicht mehr auf ihrer Spezialstrecke starten."Kampf ums Geschlecht - die verstoßenen Frauen des Sports" zeigtDas Erste heute, am 27. 