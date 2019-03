Heute startet die Vienna Cyber Security Week 2019

Finanztrends Video zu



Wien (ots) - Internationale Cyber Security Szene trifft sich diese Woche zumdritten Mal in WienMit dem heutigen Kick-Off der Vienna Cyber Security Week 2019 (VCSW) istÖsterreich für eine Woche Dreh- und Angelpunkt für internationale Akteure ausdem Cyber Security Bereich. Von 11.-15. März 2019 treffen TeilnehmerInnen ausder ganzen Welt in der Wirtschaftskammer Österreich in Wien zusammen, umaktuelle Herausforderungen und Lösungen rund um den Schutz unserer globalen,vernetzten kritischen Infrastrukturen in Bereichen wie Energie, Kommunikation,Transport oder Smart City zu diskutieren. Organisiert wird das seit 2017bestehende Erfolgsformat vom AIT Austrian Institute of Technology, der WKOAussenwirtschaft Austria und der Energypact Foundation, in enger Kooperation mitder Internationalen Fernmeldeunion (ITU), der Internationale ElektrotechnischenKommission (IEC) sowie der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit inEuropa (OSCE)."Die Digitalisierung findet in allen Lebensbereichen statt und ist globalvernetzt. Umso wichtiger ist der umfassende Schutz der globalen kritischenInfrastrukturen. Bei der Vienna Cyber Security Week wird High-Tech undForschungsexzellenz aus Österreich präsentiert, worauf wir stolz sein können",sagt Technologieminister Norbert Hofer."Das AIT Austrian Institute of Technology - Österreichs größte Research- andTechnology Organisation - ist beispielsweise führender Anbieter von CyberSecurity Trainings für die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) undBetreiber von Atomkraftwerken und gilt darüber hinaus heute alsHigh-Tech-Entwicklungsstandort rund um das Thema Post-Quantum-Verschlüsselungals Schutz vor künftigen Quantencomputern. Auch die Entwicklung vonForensik-Werkzeugen für Behörden zur Unterstützung im Kampf gegen die CyberKriminalität ist made in Austria", erläutert Bundesminister Norbert Hofer.Helmut Leopold, Head of Center for Digital Safety & Security am AIT: "Einintensiver Dialog zwischen Forschung, Industrie und Behörden ist unbedingtnotwendig, um einen hohen Cyber Security Schutz zu ermöglichen und wirksam denkünftigen globalen Cyber Bedrohungen entgegenwirken zu können. Mit dieserrichtungsweisenden internationalen Multi-Stakeholder-Konferenz kann Österreichdessen Position als High-Tech-Standort für Cyber Security erfolgreich iminternationalen Sichtfeld verankern."Michael Otter, der Leiter der WKO AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, betont die Bedeutungvon Cybersecurity für österreichische Exporteure: "Die Vienna Cyber SecurityWeek bietet einerseits österreichischen Exporteuren vonIT-Sicherhheitstechnologien eine Plattform in dessen Rahmen sie direkte Kontaktezu Kunden und Partnern aus über 50 Ländern knüpfen können, und andererseitsermöglicht es allen österreichischen Exporteuren sich zu neuesten Trends,Entwicklungen und Innovationen zu Sicherheit im Cyberspace zu informieren. AlsInternationalisierungsagentur der österreichischen Wirtschaft ist die WKOAUSSENWIRTSCHAFT stolz, unseren Exporteuren eine solche Plattform zu bieten."Alexandre Dimitrijevic, Präsident der Energypact Foundation: "Die starkeBeteiligung führender Expertinnen und Experten sowie außergewöhnlicheDiskussionen bestätigen die Notwendigkeit solcher Diskussionsplattformen, umauch den Austausch der internationalen Energiegemeinschaft zu fördern, umdadurch das globale Bewusstsein zu schärfen und die Vertrauensbildung in Bezugauf Energiesicherheit und Cyberbedrohung zu fördern."Cyber Security Cluster Austria DaysIm Rahmen der Konferenzwoche findet von 11. bis 15. März auch wieder eineTechnologieausstellung österreichischer, aber auch internationaler Unternehmenaus Wirtschaft und Industrie sowie Forschung statt, in der dem internationalenKonferenzpublikum führende Sicherheitslösungen und Innvotionen auf demCybersicherheitssektor präsentiert werden. Ausstellende Unternehmen undOrganisationen sind: Advenica, AIT Austrian Institute of Technology, Attingo,Barracuda, CyberTrap, Digital City Wien, Desoma, Energypact Foundation, EPSElectric Power Systems, Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI),FH Oberösterreich, FinPin Technologies, fragmentiX, Huawei, HuemerIT, IKARUSSecurity Software, MP2 IT-Solutions, NOKIA, Organisation für Sicherheit undZusammenarbeit in Europa (OSCE), Rohde & Schwarz Cybersecurity, SatelliteTelecom, SBA Research, Silkroad 4.0, Sparx Systems Central Europe, Sphinx ITConsulting, Trusted Cyber Security Solutions, TeleGroup, VACE Systemtechnik,Wenisch Consulting, World Institute of Nuclear Security (WINS), WKOAussenwirtschaft Austria, X-Net Services.Sponsorpartner der Veranstaltung sind HUAWEI, Rohde & Schwarz Cybersecuritysowie Barracuda.Informationen zum Programm und Anmeldung: https://www.ait.ac.at/vcsw19/Kontakt:Mag. (FH) Michael W. MürlingMarketing and CommunicationsAIT Austrian Institute of TechnologyCenter for Digital Safety & SecurityT +43 (0)50550-4126michael.muerling@ait.ac.at Iwww.ait.ac.atMag. Michael H. HlavaHead of Corporate and Marketing CommunicationsAIT Austrian Institute of TechnologyT +43 (0)50550-4014michael.hlava@ait.ac.at Iwww.ait.ac.atOriginal-Content von: AIT Austrian Institute of Technology GmbH, übermittelt durch news aktuell