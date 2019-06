Heute startet Joyn - Deutschlands größter kostenfreier Streaming-Dienst mit über 50 Live-Sendern und einer umfangreichen Mediathek (FOTO)

München (ots) -- Joyn vereint 55 Live-TV-Sender in einer App- Alle Sender von ProSiebenSat.1, Discovery, die Programme von ARD,ZDF und weiterer Partner dabei- Über 40 Formate bereits sieben Tage vor Free-TV-Ausstrahlungabrufbar- Exklusiv zum Start: Joyn zeigt die dritte Staffel von "jerks." mitChristian Ulmen und Fahri Yardim sowie "Die Läusemutter"- Weitere Eigenproduktionen und Originals wie "Check Check" oder"Frau Jordan stellt gleich" starten noch 2019- Mehr als 10 neue Produktionen in der Pipeline- Viacom International Media Networks als neuer Content-Partner anBordMünchen, 18. Juni 2019. Heute geht Deutschlands App mit dem größtenkostenfreien Free-TV-Angebot an den Start: Ab sofort können Zuschauerauf Joyn so komfortabel wie noch nie 55 Sender im Live-Streamgebündelt und gratis auf einer Plattform nutzen. Dabei sind alleSender von ProSiebenSat.1, Discovery sowie die Programme von ARD undZDF, Viacom, WELT, Sport1 und weiteren Partnern zu sehen. Joyn bietetein umfangreiches On-Demand-Angebot mit eigenproduzierten Serien,Shows und exklusiven Previews für bestes Entertainment zu jeder Zeitund an jedem Ort. Zusätzlich stehen bereits jetzt mehr als 40TV-Formate wie "Grey's Anatomy" als Preview zur Verfügung. Undnatürlich gibt es auf Joyn auch ein attraktives On-Demand-Angebot:Für alle Zuschauer, die eine TV-Sendung verpasst haben oder nochmalssehen wollen, bietet Joyn viele Sendungen nach ihrer Ausstrahlung 30Tage lang in der Mediathek auf Abruf. Zum Start der App können alleInhalte ohne Registrierung genutzt werden.Exklusives Entertainment mit Eigenproduktionen und Joyn Originals:neue "jerks."-Staffel feiert Premiere auf Joyn - gut gefüllteProduktions-PipelineNeben seinem umfangreichen Free-TV-Angebot setzt Joyn aufEigenproduktionen und Originals: Direkt zum Start zeigt Joyn diedritte Staffel der Erfolgsserie "jerks." mit Christian Ulmen undFahri Yardim. Wöchentlich stehen Joyn Nutzern zwei Folgen exklusivund kostenfrei auf der Plattform zur Verfügung. Ebenfalls zum Startdabei: die Dramedy "Die Läusemutter" sowie die beiden Joyn Originals"Singles' Diaries" und "Technically Single". Im Winter 2019 folgendie Serien "Check Check" mit Klaas Heufer-Umlauf sowie "Frau Jordanstellt gleich" mit Katrin Bauerfeind, die exklusiv für den JoynPremium Bereich produziert wurden. Zudem arbeitet Joyn intensiv amAusbau seines Content-Portfolios und verfügt mit mehr als 10 Titelnüber eine gut gefüllte Produktions-Pipeline.Themen-Channels mit MotorTrend und FoodNetwork von DiscoveryDarüber hinaus bietet Joyn seinen Nutzern mit kuratiertenThemen-Channels einen weiteren Service: Den Anfang machen FoodNetworkmit insgesamt 14 Formaten rund um die Themen Kochen und Backen ("CakeBoss", "Molto Bene - Benedetta kocht", "Rees Country-Küche") sowieMotorTrend mit allem, was Auto-Fans begeistert. WeitereThemen-Channels folgen sukzessive.Noch mehr Content: Auch ARD Programme und Viacom Sender an BordIm Einvernehmen mit der ARD sind zusätzlich Das Erste, alle DrittenProgramme der ARD, tagesschau 24, ONE sowie ARD-alpha auf Joynverfügbar. Auch die mit dem ZDF und weiteren Sendern kooperiertenProgramme KiKA, Phoenix, 3sat und arte sind im Live-Stream zu sehen.Neue Content-Partner, wie der US-Medienkonzern Viacom InternationalMedia Networks, werden in den kommenden Wochen in die Joyn Mediathekeinziehen und das Portfolio der Mediathek mit zahlreichenReality-TV-Shows, Comedyserien sowie Animationsformaten der SenderMTV, Comedy Central und Nickelodeon erweitern.Alexandar Vassilev, CEO und Geschäftsführer Joyn: "Joyn ist eineEinladung an Content-Anbieter und Nutzer, deutschesVideo-Entertainment zu einem noch größeren Erlebnis zu machen. Wirhören unseren Nutzern zu, um ihre Wünsche zu verstehen, sammeln ihrFeedback und nehmen dieses ernst. Nur so können wir authentisch sein.Gemeinsam mit ihnen und unseren Partnern haben wir ein attraktivesund einfach zu bedienendes Produkt entwickelt und viele lokale sowieglobale Inhalte aggregiert. Wir glauben, dass unsere lokalen Inhalteeine Authentizität aufweisen und Menschen auf eine andere Art undWeise erreichen als es internationale Formate können."Katja Hofem, CCMO und Geschäftsführerin Joyn: "Wir machen allenNutzern von Joyn ein riesiges Geschenk. So viel kostenfreien undattraktiven Content gab es in einer deutschen Streaming-App noch nie.Wir haben nicht nur weit über 50 Free-TV-Sender im Live-Stream,sondern zeigen auch mehr als 40 Formate bereits vor TV-Ausstrahlung.Außerdem werden wir in den kommenden Monaten weitere Joyn Originalsproduzieren. Mit mehr als 10 Formaten ist unsere Produktions-Pipelinesehr gut gefüllt."Joyn ab heute auf sämtlichen relevanten Plattformen und DevicesAuch bei den verfügbaren Betriebssystemen und Plattformen setzt Joynauf Vielfalt: Die App ist für Smartphones und Tablets mit iOS undAndroid, im Web unter joyn.de, auf Amazon Fire TV sowie auf Smart-TVs(Android TV) verfügbar. Darüber hinaus kommen die Inhalte auch viaApple AirPlay auf den großen Screen.Joyn entwickelt die App unter dem Motto #JoynTheJourney gemeinsam mitden Nutzern kontinuierlich weiter: Ein großes Team sorgt dafür, dassdie Wünsche der Joyn Community in die Weiterentwicklung der Appeinfließen. Nach dem Start des umfangreichen kostenfreien Angebotsfolgen kontinuierliche Updates und neue Features. Im Winter startetdas Premium-Angebot mit den Inhalten von maxdome, exklusivemSport-Content und Serien sowie eigenproduzierten Originals.Erste Joyn Originals direkt zum Start"jerks."Aller guten Dinge sind drei! Nach herausragenden Abrufzahlen, starkenKritiken und ungebrochener Fan-Euphorie zeigen Joyn und ProSieben diedritte Staffel ihrer erfolgreichen Eigenproduktion "jerks." mitChristian Ulmen und Fahri Yardim. Die neuen Folgen beginnen dort, wodie zweite Staffel geendet hat: Endlich erfährt der Zuschauer denGrund für Christians Verhaftung. Christian wird mit einerKrebsdiagnose zu kämpfen haben und ist glücklich darüber, dass esnicht die eigene ist. Und Fahri geht in die Politik. Viele Bekannteaus den ersten beiden Staffeln und zahlreiche neue prominenteGesichter kreuzen das Leben der "jerks." und bezeugen ihr qualvollesScheitern am alltäglichen Leben."Die Läusemutter"Als die frisch geschiedene Hannah am ersten Tag ihre Tochter in dieGrundschule bringt, ahnt sie nicht, was auf sie zukommen wird.Läusemutter - zu diesem niedrigsten Ehrenamt, das man an derGrundschule haben kann, wird die alleinerziehende Mutter einer neuenSchülerin berufen. Sie muss die Kinder auf Läuse untersuchen und istanfangs im komplizierten "Ökosystem" der Grundschule heillosüberfordert. Sie trifft auf nervtötende Helikoptereltern, denbizarren Schuldirektor und auf das weitere, verschrobene Personal,insbesondere die eigenwillige Klassenlehrerin - und mittendrin: ganznormale Kinder."Singles' Diaries"In dieser Sendereihe geht es um fünf Singles, die entweder die großeLiebe suchen oder nur Spaß. Es geht also um die Suche nach demperfekten Match. Der ehemalige "GZSZ"-Star Raúl Richter spielt einenvon fünf Charakteren in den Zwanzigern. Und obwohl ihre Geschichtenganz unterschiedlich sind, haben sie doch mehr gemeinsam, als eszunächst scheint.Über JoynDie Joyn GmbH, firmiert seit Mai 2019, ist ein 50/50 Joint Venturevon ProSiebenSat.1 und Discovery. Joyn ist eine senderübergreifendeEntertainment-Streaming-Plattform. Mit mehr als 50 Free-TV-Sendern imLive-Stream und als Mediathek bündelt Joyn die Inhalte derFree-TV-Sender von ProSiebenSat.1 und Discovery sowie 15 weitererContent-Partner auf einer Plattform sowie einer App. Nutzer könnenInhalte kostenlos und ohne Registrierung auf iOS und Android Gerätensowie im Web und über Smart-TVs abspielen. Ziel ist es, eineumfassende deutsche OTT-Plattform senderübergreifender Inhalte zuschaffen. Bis zum Winter kommen kontinuierlich neue Features undInhalte hinzu, unter anderem werden die Inhalte von maxdome und derEurosport Player in die Plattform eingebunden.Pressekontakt Joyn:Vanessa FrodlTel.: +49 175 181 584 8vanessa.frodl@joyn.deAnn-Christin BrandtTel.: +49 175 181 528 1ann-christin.brandt@joyn.deOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuell