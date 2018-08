Köln (ots) - Was ist los, wenn etwas "fluppt"? Was genau ist mit"Gezähe" gemeint? Und was bedeutet es, wenn es "vor der Hacke duster"ist? Mit dem Projekt "Kumpel-ABC - so spricht das Ruhrgebiet" machtder WDR die Sprache des Ruhrgebiets mit einem digitalen Wörterbuchfür jeden zugänglich - und hält sie im Jahr der Zechenschließungenund darüber hinaus lebendig.Das interaktive "Ruhrgebiets-Lexikon" kann über das Online-Angebotdes WDR zum "Abschied von der Steinkohle", bergbau.wdr.de, aufgerufenwerden und soll mit Hilfe der WDR-User immer weiter wachsen. Mitkurzen eigenen Videos erklären sie typische Begriffe rund um denBergbau. Bereits jetzt sind zahlreiche Videos zu Wörtern undRedewendungen wie "Abteufen", "Püngel" oder "Knifte" abrufbar. Werweitere Begriffe hat und sie selber erklären will, kann dasUpload-Tool auf der Webseite oder die WDR-App dazu nutzen.Link zum "Kumpel-ABC":https://www1.wdr.de/nachrichten/bergbau/kumpel-abc/index.htmlPressekontakt:WDR Pressedeskwdrpressedesk@wdr.de0221 220 7100presse.wdr.detwitter.com/WDR_PresseOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell