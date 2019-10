Heute schon recycelt? / Zwischenbilanz der geTon Aktionstour quer durch Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) -Für die richtige Mülltrennung in Deutschland fehlen denVerbrauchern immer noch Informationen. Das ist die wichtigsteErkenntnis nach gut der Hälfte der Spieltage auf der geTonAktionstour quer durch Deutschland. Hunderte von Besuchern haben sichseit Anfang September jeden Tag an den gelben Pavillons derInitiative geTon vor ausgewählten Lidl- und Kauflandfilialeneingefunden. Sie zeigen sich interessiert, viele beschäftigen sichzuhause mit dem Thema Recycling und wissen: Es geht um Wertstoffe,die nicht verbrannt werden sollten, sondern durch Recycling in denKreislauf gebracht werden können.Aber oft genug fehlt es an grundsätzlichen Kenntnissen. So sinddie Menschen dankbar für Tipps: Verpackungen nicht ausspülen, nichtineinander stapeln, die einzelnen Bestandteile wie Papier, Plastikund Alu auseinandernehmen. Alle sind sich einig: Es gibt viel zuviele Verpackungen aus Plastik, so dass über Vermeidung und richtigeVerwertung endlich diskutiert wird."Mit Blick auf den Klimaschutz und die Ressourcenschonungformuliert das Gesetz den Anspruch, weniger Verpackungen herzustellenund sie besser recycelbar zu machen", betont Dr. Heinrich Bottermann,Staatssekretär im Umweltministerium NRW bei seinem Besuch dergeTon-Aktion heute in Düsseldorf. "Hersteller, Industrie und Handelhaben also eine klare Aufgabe, aber auch die Verbraucherinnen undVerbraucher erfüllen mit der richtigen Mülltrennung eine wichtigeFunktion für die Kreislaufwirtschaft."Denn nur durch die Sammlung und Verwertung vonKunststoffverpackungen mit dem Gelben Sack und der Gelben Tonnereduzieren allein die dualen Systeme den CO2-Ausstoß um rund zweiMillionen Tonnen im Jahr. "Nur wenn Wertstoffe konsequent saubergetrennt werden, können wir diese wiederverwerten und so im Kreislaufhalten. Um möglichst viele Kunden zu erreichen und für das Thema zusensibilisieren, unterstützen wir die Initiative geTon bei ihrerInfokampagne durch Deutschland", ergänzt Wolf Tiedemann, der alsGeschäftsleiter Zentrale Dienste bei Lidl Deutschland für dieInitiative geTon die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft unterstreicht.Um die Informationsdefizite zu beseitigen, hat dasInitiativ-Bündnis, zu dem die Unternehmen Alpla, Procter&Gamble,Remondis, ALBA, Der Grüne Punkt, Interseroh und die Schwarz-Gruppemit PreZero, Lidl und Kaufland gehören, Anfang September einegroßangelegte Aufklärungskampagne quer durch Deutschland gestartet,mit der es die Verbraucher über eine Optimierung desRecycling-Systems Gelbe Tonne/Gelber Sack und die Wertstofftonneaufklärt. Mit einem unterhaltsamen Infotainment-Programm, daszunächst vor ausgesuchten Filialen von Lidl und Kaufland aufgeführtwird, reagiert die Initiative geTon auf das neue Verpackungsgesetz,das deutlich höhere Entsorgungs- und Recyclingquoten für Verpackungenverlangt. Die Aktion erreicht ihren vorläufigen Schlusspunkt am 21.Oktober in Rostock.Mehr unter: https://get-on.org/geton-on-tour-2/geton-on-tour/Hintergrund:Informationen darüber, was in die Gelbe Tonne gehört und wasnicht, wurden in den vergangenen 15 Jahren nicht ausreichendkommuniziert. Nicht zuletzt deshalb lehnen viele Verbraucher dieGelbe Tonne ab ("wird sowieso alles verbrannt") oder befüllen siefalsch. Während der Info-Kampagne gastieren erfahrene Spielpädagogen,unterstützt von kommunalen Abfallberatern und Mitarbeitern derVerbraucherzentralen, jeweils einen Tag lang von 10-17 Uhr mitSortieraktionen, Ratespielen, Informationen und Unterhaltung zumThema vor den Märkten. Ziel der Aktion ist es, mit der Vermeidung vonVerpackungen und durch die richtige Trennung an der Gelben Tonne denVerbrauch von Erdöl zu minimieren und so durch die Reduzierung vonCO2 einen wichtigen Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel zuleisten.Über geTonDie Initiative geTon vereint Unternehmen aus allen Bereichen derKreislaufwirtschaft: Hersteller von Verpackungen (Alpla),Markenunternehmen (Procter&Gamble), Handel Schwarz Gruppe), dualeSysteme (Der Grüne Punkt, Interseroh) und die Entsorgungs- undRecyclingwirtschaft (Remondis, ALBA). Mit kontinuierlicher Aufklärungund aktuellen Informationen zur Gelben Tonne/zum Gelben Sack willgeTon das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher in dasPlastikrecycling stärken und damit einen Beitrag im Kampf gegen denKlimawandel leisten.Mehr: www.get-on.orgPressekontakt:Claudia FasseMedia Relations geTonMail: Claudia.Fasse@get-on.orgwww.get-on.orgMob.: +49 172 210 8904Leistikowstr. 614050 BerlinOriginal-Content von: geTon Initiative Gelbe Tonne, übermittelt durch news aktuell