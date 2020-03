Heute schon an morgen denken: Barrierefreie Badezimmer mit ELEMENTS - von Stützgriffen bis Walk-in-Dusche (FOTO)

Stuhr (ots) - Stolperfallen lauern im Alltag bekanntlich viele, mit ELEMENTS aber im Badezimmer künftig keine mehr. Wer heute schon an morgen denkt, kann sein Badezimmer dank geradliniger Designs schnell mit kleineren und größeren Anschaffungen in ein barrierefreies Bad umfunktionieren. Je nach Bedarf reicht das Sortiment von Haltegriffen über Klorollenhalter mit Stützgriffen und unterfahrbaren Waschbecken bis hin zur Walk-in-Dusche. Vor allem über die Walk-in-Dusche dürfte sich die Mehrheit der Deutschen freuen, schließlich liegt das Duschen im Trend: Mehr als zwei Drittel der Deutschen ziehen die Dusche der Badewanne vor, das geht aus der repräsentativen Umfrage mit dem Marktforschungsinstitut YouGov hervor, die im Auftrag von ELEMENTS durchgeführt wurde. Unter den 55 Jahre und älteren Teilnehmern sind es beinahe 80 Prozent.Aktuell 247 Ausstellungen bundesweitDer Weg zu einem barrierefreien Bad mit einer Dusche, die auch im Alter noch nutzbar ist, ist ein leichter: Er beginnt mit nur einem Klick auf der neuen ELEMENTS-Website. Hier warten neben Inspirationen fürs kleine und große Bad oder für Bäder mit Schrägen, hilfreiche Tools wie der 3D-Badplaner, der das neue Badezimmer schon mal digital erlebbar macht, und der Bad-Kalkulator, der die ungefähren Kosten für die eigene Wohlfühl-Oase berechnet. Bestückt mit ersten Eindrücken, eigenen Ideen und konkreten virtuellen Vorplanungen führt der Weg weiter in eine der aktuell 247 bundesweiten ELEMENTS-Ausstellungen, in denen Fachhandwerker und Badverkäufer von Beginn an Hand in Hand arbeiten. Über die integrierte Online-Suche zeigt die ELEMENTS-Website sofort die passende Badausstellung in der Nähe an. Die Profis kombinieren dort ihr Know-how mit fachgerechter Planung und persönlichen Kundenwünschen, bis nach rund zwei Stunden Beratung das individuelle Bad steht - zumindest virtuell und konkret auf dem Angebot, das noch in der Ausstellung erstellt wird. Anschließend erfolgt der termingerechte Aufbau zuhause.KfW-Programme für ModernisierungZur Rundum-sorglos-Betreuung von ELEMENTS zählen übrigens auch finanzielle Förderungsmöglichkeiten. Was viele Verbraucher nicht wissen: Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) stellt zinsgünstige Kredite oder Zuschüsse für die barrierefreie Umgestaltung bereit. Über das KfW-Programm 159 (Altersgerechtes Umbauen) werden beispielsweise Modernisierungsmaßnahmen gefördert, die Barrieren verringern oder den Wohnkomfort erhöhen. Bis zu 50.000 Euro stehen Hausbesitzern oder Wohnungseigentümern dabei zur Verfügung. Mit bis zu 6.250 Euro werden über das KfW-Programm 455 B frei kombinierbare Einzelmaßnahmen bezuschusst.Hinweis zur Studie:Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH, an der 2040 Personen zwischen dem 20. und 22.11.2019 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.Über ELEMENTSELEMENTS ist der einfachste Weg zum neuen Bad und zur neuen Heizung. Besucher profitieren deutschlandweit in über 240 Ausstellungen von der geballten Kompetenz des ELEMENTS-Teams aus Fachhandwerk und Badverkäufern sowie rund um die Uhr von einer Online-Plattform, die fundierte Informationen sowie interaktive Servicetools wie Badtyptest, 3D-Badplaner und Heizungskonfigurator bereit hält. Das ELEMENTS Konzept steht für eine Rundum-sorglos-Betreuung mit klarer Orientierung, persönlicher Ansprache und umfassendem Service. Die individuelle Beratung macht dabei stets den Unterschied, ob in der Badausstellung oder im heimischen Heizungskeller. Vom ersten Planungsschritt bis zur finalen Übergabe des professionell montierten Projekts besticht ELEMENTS jederzeit durch maßgeschneiderte Lösungen.Pressekontakt:Erik TrümplerCommunications ContorAn der Riede 128816 StuhrTel.: +49 421 2029 - 113Fax: +49 421 2029 - 270erik.truempler@communications-contor.de http://www.elements-show.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119190/4555256OTS: ELEMENTSOriginal-Content von: ELEMENTS, übermittelt durch news aktuell