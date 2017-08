Heute ruhiger Handelstag?

Heute könnte es im weltweiten Vergleich einen eher ruhigen Handelstag geben – denn wegen eines Feiertags (Mariä Himmelfahrt) bleiben die Börsen in diversen Ländern geschlossen. Das gilt z.B. für Frankreich, Portugal, Italien und Österreich, aber auch Polen und Spanien.

In Frankfurt allerdings wird gehandelt. Und heute Nachmittag stehen an der Wall Street einige volkswirtschaftliche Daten an, die die Börsen durchaus beeinflussen könnten. So soll beispielsweise gegen 14:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit die monatliche Entwicklung der Einzelhandelsumsätze veröffentlicht werden.

Und bekanntlich hängt die US-Volkswirtschaft sehr stark am privaten Konsum. Die Entwicklung der Einzelhandelsumsätze ist deshalb gewissermaßen ein zentraler Bestandteil bei der Beurteilung der gesamten US-Konjunkturlage. Zuletzt gab es da zwar einen leichten Rückgang von 0,2%, doch das dürfte eher ein Ausrutscher gewesen sein, denn für den heutigen Wert wird ein Plus im Bereich 0,4% prognostiziert.

