Heute riester' ich, morgen wohn' ich (FOTO)

Stuttgart (ots) - Laut einer aktuellen Umfrage der Deutschen Rentenversicherungist seit 2014 der Anteil der Befragten, die Wohn-Riester für eine attraktiveAltersvorsorge halten, von 25 auf 31 Prozent gestiegen. Im elften Jahr ihresBestehens ist die Eigenheimrente damit die beliebteste Vorsorgeform unter denRiester-Produkten.Das unterstreicht auch ein Blick auf die laufende Statistik desBundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) zur privaten Altersvorsorge:In den vergangenen Jahren konnte die Eigenheimrente als einziges Riester-Produktneben Investmentfondsverträgen einen Zuwachs verzeichnen. Derzeit gibt es inDeutschland über 1,8 Millionen bestehende Wohn-Riester-Verträge.Mit der Wohn-Riester-Förderung unterstützt der Staat den Erwerb, Bau oderaltersgerechten Umbau einer selbstgenutzten Immobilie. Denn die ist"Altersvorsorge zum Anfassen". Anders als bei anderen Vorsorgeprodukten könnendie Besitzer die eigenen vier Wände bereits lange vor dem Rentenalter genießen -nämlich ab dem Tag des Einzugs. Finanziell zahlt sich das mietfreie Wohnen dannvor allem im Alter aus. Eigenheimbesitzer haben durch die eingesparte Mietedeutlich mehr Geld zum Leben zur Verfügung als Mieter. Das StatistischeBundesamt schätzt die Entlastung für Rentner mit entschuldetem Wohneigentum imSchnitt auf ein Viertel bis ein Fünftel ihrer Rente."Wohn-Riester zahlt auf zwei verbreitete Bedürfnisse ein - dem Wunsch nach einereigenen Immobilie und nach einer sicheren Altersvorsorge", erklärt Joachim Kleinvon der LBS. Zudem kommen Eigenheimbesitzer in den Genuss der Sicherheit, dieihnen ihr Zuhause für die Zukunft bietet, denn anders als Mieter müssen sie sichnicht um steigende Mieten oder gar Kündigung sorgen. "In Verbindung mitBausparen ebnet Wohn-Riester vielen Menschen den Weg in die eigenen vier Wände",so Klein. Der Riester-zertifizierte Bausparvertrag ist das einzige Produkt, beidem Sparer sowohl in der Spar- als auch in der Darlehensphase Zulagen erhalten.In der Sparphase erhöhen sie das Eigenkapital und während der Finanzierungfließen sie direkt in die Tilgung des Bauspardarlehens.