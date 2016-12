Heute neue Zahlen zum US-Immobilienmarkt

Die gestrigen positiven Zahlen zum US-Verbrauchervertrauen könnten an der Wall Street heute noch „nachwirken“ in dem Sinne, dass die Stimmung zu Jahresende auch dort positiv ist. Window-Dressing-Effekte sowie die generell bullishe Saisonalität Ende Dezember könnten den Dow Jones auf ein frisches Jahreshoch hieven. Mal abwarten! Es gibt noch einige Daten heute:

Wie entwickeln sich die Hypotheken in den USA?

So gibt es zunächst gegen ca. 13 Uhr mitteleuropäischer Zeit von der Mortage Bankers Association (MBA) neue Zahlen zu neuen Hypotheken in den USA. Hier gilt generell: Ein Wachstum in diesem Bereich spricht dafür, dass der US-Immobilienmarkt „brummt“.

Ähnliches gilt für die Zahlen der schwebende Hausverkäufe, die gegen 16:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit anstehen. Je mehr Häuser verkauft werden, desto tendenziell besser die Lage am US-Immobilienmarkt, so die Schlussfolgerung. Entsprechend könnten gute Zahlen dazu auch die Wall Street beflügeln. Insofern könnte es sinnvoll sein, die heutigen Daten im Blick zu behalten.

