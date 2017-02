Heute neue Daten zur US-Inflation!

Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Heute stehen gegen 14:30 Uhr eine ganze Reihe von Daten zum Thema „Inflation in den USA“ an. Das ist durchaus wichtig – und zwar besonders im Hinblick auf den weiteren Zinskurs der Fed. Diese will bekanntlich die Leitzinsen in kleinen Schritten wieder anheben. Doch in Bezug auf die Häufigkeit dieser Zinsschritte bzw. das genaue Timing hat sie sich nicht festgelegt.

Inflationsdaten potenziell wichtig im Hinblick auf die Fed!

Die Fed könnte das Tempo der Zinserhöhungen etwas anziehen, wenn es sowohl einen Anstieg des Wirtschaftswachstums als auch einen Anstieg der Inflation in den USA gibt. Und genau deshalb könnten die heutigen Daten von Interesse sein, denn sie geben Aufschluss über den offiziellen Stand des Themas „Inflation“ in den USA. Konkret:

Heute standen gegen 14:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit Daten an zur Entwicklung der Importpreise und der Exportpreise der USA. Dabei gilt tendenziell: Wenn es einen starken Anstieg der Importpreise gibt, schlägt sich dies erfahrungsgemäß später dann auch in einem Anstieg der Verbraucherpreise in den USA wieder. Zuletzt stiegen die Importpreise der USA auf Monatsbasis um 0,4% und auf Jahresbasis um 1,8%.

