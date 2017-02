Heute neue Daten in den USA

Zunächst ein kurzer Rückblick auf die gestern stattgefundene Auktion neuer US-Staatsanleihen mit Laufzeit 3 und 6 Monate. Da gab es bei den 3monatigen einen gewissen Anstieg der Renditen, von 0,51% auf 0,53%. Bei den 6monatigen Papieren hingegen gab es einen Rückgang von 0,63% auf 0,62%.

Wirkt sich der Zinserhöhungskurs der Fed bei den T-Bills aus?

Also im Grunde kein klares Signal, das es gestern von der Auktion der neuen US-Staatsanleihen („Treasury Bills“ oder kurz T-Bills) gab. Insofern könnten heute neben den neuen Zahlen zum Red Book Index (stand gegen 14:55 Uhr an) die Auktionen weiterer T-Bills mit 4 Wochen Laufzeit (zuletzt 0,49% Rendite) und von US-Staatsanleihen mit 3 Jahren Laufzeit (zuletzt 1,49% Rendite).

Natürlich ist die Fed auf einem Kurs der Zinserhöhungen – wenn auch gemächlich, und in kleinen Schritten. Doch die Frage ist, wieviel davon in den Renditen der US-Staatsanleihen bereits eingepreist ist. Der gestrigen Auktion zufolge sieht es so aus, als ob die Fed so handelt wie von den meisten Marktteilnehmern erwartet – das bedeutet, dass das Zinsniveau diese Erwartungen bereits widerspiegelt.

