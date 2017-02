Heute neue COT-Daten!

Es ist wieder so weit: Heute gegen 21:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit stehen die neuesten COT Daten in den USA an. COT steht dabei für „Commitment of Traders“. Dabei handelt es sich um Angaben der Behörden zu der Positionierung der Anleger an den Futures-Märkten der USA. Daraus können sich wertvolle Rückschlüsse ziehen lassen.

Die COT-Daten geben Informationen über die Positionierung von Profis!

Diese COT-Daten werden zum einen nach der Art der Marktteilnehmer aufgeschlüsselt. Beispiel Mais: Da gibt es „Kommerzielle“ – das können Farmer sein, die tatsächlich an der Lieferung von Mais in physischer Form interessiert sind. Für „große Spekulanten“ gilt dies nicht, die wollen keinen Mais, sondern Gewinne machen.

Nun kann es interessant sein, zu sehen, wie sich die Positionierungen der einzelnen Gruppen bei den betreffenden Futures geändert haben. Und dabei finde ich besonders Wendepunkte sehr interessant. Wenn z.B. große Spekulanten bei einem bestimmten Basiswert stark auf steigende Kurse gesetzt hatten und dann schlagartig auf die Short-Seite gewechselt haben, kann das zum Nachdenken anregen – wieso dieser Wechsel?

