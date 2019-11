Heute mal ein Rotkäppchen...und andere animalische Bekenntnisse des Wolfs... (FOTO)

Berlin (ots) -...gibt es ab dem 29. November in der Märchenscheune am Monbijoupark zu sehen.Tickets gibt es ab dem 14. November unterwww.maerchenscheune-berlin.de/ticketshopDie erfolgreichen Märchen unter der künstlerischen Leitung von Maurici Farréziehen nach vier Jahren Spielzeit von den Hütten in die Märchenscheune. DasTheater an der Museumsinsel präsentiert in seiner neuen Spielstätte acht impoppigen Gewand runderneuerte Klassiker der Brüder Grimm und anderer Autoren.Neu in der Märchenfamilie: "Ein Beispiel ist noch kein Beweis" nach ScholemAlejchem, dem wir auch Tewje den Milchmann verdanken, bekannt aus dem MusicalAnatevka ("Wenn ich einmal reich wär...").Ebenfalls neu im Programm sind Adventsüberraschungen, bei denen am späterenAbend Konzerte, Lesungen, Puppentheater für Erwachsene und anderes mehr zuerwarten sind. Hierzu laden wir Künstler aller Genres ein, im Rahmen derAdventsspecials auf unserer Märchenscheunenbühne aufzutreten.Gastronomisch geht es ausgesprochen zauberhaft zu. Nach einem sehr altenitalienischen Rezept gekochter Glühwein, das wilde Schwein und andere wildeVerwandte direkt vom Jäger aus der Ruppiner Forsten, natürlich veganeAlternativen und handgemachte Grabower Pflastersteine, deren Zutatenliste sichnicht wie das Alphabet fragwürdiger Zusatzstoffe liest. Nehmen Sie Platz an derFeuerschale und genießen sie die vorweihnachtliche Atmosphäre vor der Scheune.Die Märchenscheune startet in die Winterspielzeit am 29. November 2019 mit zweiKlassikern aus unserem reichen Repertoire. Die Winterspielzeit endet am 29.Februar 2020.Über die MärchenscheuneDie Märchenscheune ist die Winterspielstätte des Theaters an der Museumsinsel.Betreiberin ist die Anfang 2019 gegründete "Theater an der Museumsinsel BerlingGmbH".Pressekontakt:Matthias Horn, TheatersprecherTel. 0179 7554910presse@maerchenscheune-berlin.deDiese Pressemitteilung:https://www.dropbox.com/s/4rjvp3g56mcehlz/191113.zip?dl=0http://www.maerchenscheune-berlin.de/presseOriginal-Content von: Theater an der Museumsinsel gGbmH, übermittelt durch news aktuell