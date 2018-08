Potsdam (ots) -Seit 1982 begeht man in Deutschland - in Gedenken an dieDeportation der Russlanddeutschen durch Stalin - an jedem 28. Augustden "Tag der Russlanddeutschen". So auch in diesem Jahr. Diedeutschen Siedlungen in der Sowjetunion wurden am 28. August 1941zerschlagen und ihre Bewohner nach Osten deportiert. Unterschlimmsten Bedingungen wurden diese Menschen verschleppt, oftmussten sie Zwangsarbeit verrichten - viele Tausende verloren ihrLeben.Zum "Tag der Russlanddeutschen" erklärt der ParlamentarischeGeschäftsführer der AfD-Fraktion im Landtag Brandenburg, AndreasGalau:"Es ist traurig und eine Schande, dass der Landtag Brandenburg am"Tag der Russlanddeutschen" keine Gedenkfeier veranstaltet. An diesenTag, an dem die Deutschen aus Russland für etwas bestraft wurden, andem sie keinen Anteil hatten, schafft es das Parlament in Brandenburgnicht, ein offizielles Gedenken zu veranstalten! Der 28. August 1941ist nahezu für jede russlanddeutsche Familie ein furchtbarerSchicksalstag. Es wäre die Pflicht eines jeden Landtages inDeutschland, dass Deutsche aus Russland und hiesige Deutschegemeinsam dieses Datums gedenken!"Pressekontakt:Lion EdlerTel.: 0171 - 5654618Mail: presse@afd-fraktion-brandenburg.deSoziale Medien:Bei Facebook: http://facebook.com/afdfraktionIm Netz: http://www.afd-fraktion-brandenburg.deBei Twitter: https://twitter.com/AfD_FraktionBBBei Instagram: https://www.instagram.com/afdfraktionbb/Original-Content von: AfD-Fraktion im Brandenburgischen Landtag, übermittelt durch news aktuell