Köln (ots) -- Im Jahr 2022 werden schätzungsweise 90 Prozent allerNeufahrzeuge über Spracherkennungs-Systeme wie Ford SYNCverfügen. In Zukunft werden Autos anhand des Tonfalls sogarwissen, wie sich der Fahrer fühlt- Kameras werden künftig Gesichtsausdrücke identifizieren, damitdas Auto auf Stimmungen des Fahrers reagieren kann- Ford SYNC-Technologie ist bereits heute kompatibel mit Siri(iPhone), Apple CarPlay sowie digitalen Diensten wie dem AlexaVoice Service von Amazon- Ford forscht gemeinsam mit der RWTH Aachen an der Verbesserungvon Sprachverarbeitung in FahrzeugenWie wäre es, wenn das eigene Auto auf die Stimmung des Fahrersreagieren könnte - zum Beispiel, um ihn auf dem Weg nach Hauseaufzumuntern? Heute noch Zukunft, in absehbarer Zeit aber vielleichtschon Realität. Es wird geschätzt, dass bis zum Jahr 2022 fast 90Prozent aller Neufahrzeuge über Spracherkennungs-Systeme verfügenwerden, rund 75 Prozent dieser Autos werden darüber hinaus einecloud-basierte Sprachsteuerung ermöglichen. Dies ist eine derVoraussetzungen dafür, dass künftige Assistenz-Systeme dankMikrofonen und In-Car-Kameras auf winzige Veränderungen unseresGesichtsausdrucks sowie auf die jeweilige Tonlage unserer Stimmereagieren können - möglicherweise eine gute Nachricht für alle, dieheute den "Internationalen Tag der Muttersprache" feiern, ein von derUNESCO ausgerufener Gedenktag zur "Förderung sprachlicher undkultureller Vielfalt und Mehrsprachigkeit"*. So könnten diese Systemedank Spracherkennung und künstlicher Intelligenz in gar nicht fernerZeit wissen, ob wir gestresst sind und welche Musik wir dann beimAutofahren hören möchten. Oder vielleicht wollen wir stattdessenlieber ein Hörbuch vorgelesen bekommen oder möglicherweise wederMusik noch Worte hören wollen? Auch Komfort-Details wie die Farbe undIntensität der Cockpit-Beleuchtung könnten unserer jeweiligenStimmung angepasst werden."Viele Menschen lieben ihre Autos. Durch lernfähigeIn-Car-Systeme, die sich den Bedürfnissen des Fahrers anpassen, wirddie Beziehung zwischen Mensch und Fahrzeug sicherlich nochintensiver", sagt Dominic Watt, Senior Lecturer, Department ofLanguage and Linguistic Science, University of York inGroßbritannien. "Das Auto wird zu unserem Assistenten undReisebegleiter, der uns unterwegs zuhören wird. Wir werden vergessen,dass wir letztlich doch nur mit einer Maschine sprechen".Ein Forschungsprojekt, das Ford derzeit gemeinsam mit der RWTHAachen betreibt, widmet sich der Verwendung mehrerer Mikrofone zurVerbesserung der Sprachverarbeitung und zur Verringerung der Störungdurch Fremdgeräusche.Nuance Communications: Sprachsysteme können bald auchdifferenzierte Fragen stellenDas Unternehmen Nuance Communications, ein führender Anbieter vonSprach- und Bild-Bearbeitungslösungen, sagt voraus, dass intelligenteSprachsysteme bereits innerhalb der nächsten zwei Jahre auchdifferenzierte Fragen stellen können, zum Beispiel: "Möchten SieBlumen zum Muttertag bestellen?" oder "Soll ich eine wenigerbefahrene, aber langsamere Route nach Hause wählen?" oder "MöchtenSie Ihre Lieblingsschokolade in Ihrem Lieblingsladen kaufen?" MittelsGesten und Augenbewegungen könnten die Fahrer Anrufe entgegennehmen,die Lautstärke des Audio-Systems einstellen und die Navigation aufeiner Karte festlegen.Fatima Vital, Senior Director, Marketing Automotive, NuanceCommunications, die unter anderem bei der Entwicklung dessprachgesteuerten Kommunikations- und Entertainmentsystem Ford SYNCmitgewirkt hat, erklärt: "Wir sind auf dem Weg zur Entwicklung voneinfühlsamen Fahrzeugen. Assistenz-Systeme könnten den Fahrer beiStress aufmuntern, auf langen Reisen Tipps geben oder einfach nur anGeburtstage erinnern".Die Ford SYNC-TechnologieDie Ford SYNC-Technologie ermöglicht bereits weltweit vielenMillionen Autofahrern den sprachgesteuerten Zugriff auf wichtigeFahrzeug-Funktionen. Die aktuelle Generation, Ford SYNC 3 mitTouchscreen und AppLink, lässt sich besonders einfach bedienen undist zudem kompatibel mit Siri (iPhone), Apple CarPlay sowie dem AlexaVoice Service von Amazon. Das Ford SYNC 3-System versteht insgesamt23 Sprachen inklusive Dialekten wie zum Beispiel australisches,amerikanisches und britisches Englisch oder französisches undkanadisches Französisch. Dank des Zugriffs auf cloud-basierte Dienstekönnten Autos der Zukunft noch erheblich "sprachbegabter" werden.Apple CarPlay[TM] bietet eine vereinfachte Möglichkeit, dieiPhone-Oberfläche auf dem Touchscreen eines Autos zu nutzen, sodassder User Zugriff auf die Siri-Sprachsteuerung sowie Apple Maps, AppleMusic und viele weitere Apps hat. Mittels Android Auto[TM] kannGoogle Maps und Musik auf dem Display eines Autos dargestellt werden,während Telefonate und Messaging durch Sprachsteuerung ermöglichtwird."In naher Zukunft werden die Fahrer nicht nur in die Lageversetzt, ihre Muttersprache mit oder ohne Akzent für Sprachbefehlezu nutzen, sondern sie können dann auch eigene Formulierungenverwenden, die stets ein Bestandteil der natürlich gesprochenenSprache sind", betont Mareike Sauer, Voice Control Engineer,Connectivity Application Team, Ford of Europe.* Der Internationale Tag der Muttersprache ist ein von der UNESCOausgerufener Gedenktag zur "Förderung sprachlicher und kulturellerVielfalt und Mehrsprachigkeit". Er wird seit 2000 jedes Jahr am 21.Februar begangen.Ford-Werke GmbHDie Ford-Werke GmbH ist ein deutsches Automobilunternehmen mitSitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln undSaarlouis mehr als 24.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 