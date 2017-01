Heute gibt es Zahlen zum US-Immobilienmarkt

Heute könnten zwei volkswirtschaftliche Zahlen für die Wall Street wichtig werden. Zum einen standen gegen 13:00 Uhr Zahlen zur Veränderung der Hypotheken an. Dabei gilt: Wenn die Hypotheken wachsen, dann ist dies tendenziell ein Zeichen dafür, dass der US-Immobilienmarkt „brummt“.

Möglicherweise Hintergrundwissen zur letzten Fed-Sitzung!

Es handelt sich bei den Zahlen zur Veränderung der Hypotheken (veröffentlicht von der MBA = Mortgage Bankers Association) um einen Frühindikator. Dann steht gegen 20:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit noch die Veröffentlichung des Protokolls der letzten Fed-Sitzung (sogenanntes FOMC Protokoll) an. Was es damit auf sich hat:

Die Entscheidungen der Fed-Sitzungen werden im Anschluss an die üblicherweise zweitätigen Sitzungen bekannt gegeben. So gab es beim letzten Mal bekanntlich den allgemein erwarteten „kleinen Zinsschritt“ von 25 Basispunkten. Die Protokolle werden mit einiger Zeit Abstand veröffentlicht. Die Entscheidungen selbst sind bekannt – doch es kann manchmal sehr interessant sein, zu sehen, was es für Diskussionen innerhalb der Fed um den Zinsentscheid gab.

