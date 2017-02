Heute anstehende Wirtschaftstermine

Heute Nachmittag konnte die Zinspolitik der Fed bzw. die Entwicklung am US-Rentenmarkt im Fokus der Wall Street stehen. Zum einen stand eine Rede des Fed-Mitglieds Patrick T. Harker (der Mann ist im Offenmarktausschuss der US-Zentralbank) an, gegen 18:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Wie wird sich die Rendite der neuen T-Bills entwickeln?

Und dann steht heute auch die Auktion diverser neuer US-Staatsanleihen an. Da ist es interessant zu sehen, welche Renditen geboten werden müssen, um die Papiere an den Mann bzw. die Frau zu bringen. Gegen 17:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit standen die Auktionen dieser Papiere an:

Treasury Bills (kurz „T-Bills“) mit Laufzeit 4 Wochen, 3 Monaten und 6 Monaten. Zuletzt lagen die Renditen dieser neu emittierten Papiere bei 0,51%, 0,54% und 0,64%. Das ist der Maßstab, an dem es die neuen Renditen zu messen gilt.

