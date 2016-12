Heute anstehende Termine:

Am letzten Handelstag des Jahres 2016 standen in den USA noch einige potenziell wichtige volkswirtschaftliche Daten an. So standen für heute gegen 15:45 Uhr mitteleuropäischer Zeit die aktuellen Zahlen zum Chicagoer Einkaufsmanagerindex an. Um was es dabei geht:

Es könnte eher ein „Non-Event“ werden – doch wer weiß das schon vorab?

Dieser Indikator der Geschäftsentwicklung gilt bei Werten über 50 als bullish (für den US-Dollar und den Dow Jones), und zuletzt stand er auch bei ordentlichen 57,6 Punkten. Für heute wird ein Wert im Bereich 57 Zähler prognostiziert.

Wenn es so kommt, dann wäre es wahrscheinlich eher ein „Non-Event“. Doch wer weiß. Und heute Abend gegen 20:30 Uhr soll es noch Zahlen zum „Commitment of Traders“ geben. Das könnte interessant werden, denn da gibt es Angaben zur Positionierung von Kommerziellen und Spekulanten am Terminmarkt.

