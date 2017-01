Heute anstehende Daten

So langsam rückt der Amtsantritt des neuen US-Präsidenten am 20. Januar auch ins Bewusstsein der Trader an der Wall Street. Wie sich der neue Präsident machen wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin stehen noch einige greifbarere Wirtschaftsdaten, sozusagen „harte Fakten“ an. Zum Beispiel diese:



Heute Nachmittag sprach ein Mitglied der Fed

Heute Nachmittag mitteleuropäischer Zeit (gegen 14:45 Uhr) stand erstmal eine Rede eines Fed-Mitglieds auf dem Programm, und zwar spricht William C. Dudley – amtierender CEO der Federal Reserve Bank of New York. Da aber bisher die Fed-Vorsitzende Janet Yellen gewissermaßen ohne Überraschungen für die Öffentlichkeit agiert hat, erwarte ich auch hier keine weltbewegenden (= Dow Jones und Dollar stärker springenden) Erkenntnisse.

Dann wurden gegen 17:30 Uhr mitteleuropäischer Zeit kurzlaufende US-Staatsanleihen (die „T-Bonds“) versteigert. Um das einzuordnen: Das letzte Mal lagen die Renditen p.a. bei 0,51% (3 Monate Laufzeit), 0,59% (6 Monate Laufzeit) sowie bei 0,50% bei den Papieren mit 4 Wochen Laufzeit.

