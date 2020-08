Heute bei Zalando Gewinne einstreichen?

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

Zalando katapultiert sich heute regelrecht aus dem Sattel. Die Aktie liegt schließlich rund vier Prozent im Gewinn. Damit kostet der Titel nun 68,22 EUR. Ist das nun der Beginn einer neuen Rallye?

Dieser Tagesgewinn sorgen für Freudensprünge bei den Bullen. Weil sich die nächste maßgebliche Hürde jetzt beinahe in Reichweite befindet. Schließlich fehlen bis zum Monatshoch derzeit nur rund eins Prozent. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 68,76 EUR. Es steckt also ordentlich Brisanz in der aktuellen Kursentwicklung.

Anleger, die hingegen eher bearish eingestellt sind, können sich heute einen Baisse-Einstieg überlegen. Da es heute noch einmal eine günstige Kaufgelegenheit für Puts gibt. Anleger, welche die Aktie bereits im Depot haben, sehen sich durch den Anstieg bestätigt.

