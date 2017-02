Heute US-Arbeitsmarktdaten!

Erster Freitag im Monat – da war doch was? Richtig: An so einem Tag stehen standardmäßig die potenziell sehr wichtigen US-Arbeitsmarktdaten (für den Vormonat) an! Diese Zahlen stehen heute wahrscheinlich im Fokus von Millionen Anlegern und Tradern weltweit. Um was es geht:



Wie wird sich die Zahl der neu geschaffenen Stellen entwickeln?

Veröffentlicht wurden heute gegen 14:30 Uhr zahlreiche Daten zum dortigen Arbeitsmarkt im Vormonat. So stehen neue Zahlen zur durchschnittlichen Arbeitszeit, zu den durchschnittlichen Stundenlöhnen und zur Erwerbsbeteiligungsquote an.

Es dürfte aber auch heute wieder eine einzige Zahl sein, auf die die Mehrheit der Beobachter(innen) in erster Linie achten wird: Die Zahl der neu geschaffenen Stellen! Um den neuen Wert einzuordnen: Zuletzt gab es ein Plus von 156.000, die Prognose für diesmal liegt im Bereich 175.000.

