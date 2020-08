Heute bei Thyssenkrupp einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Thyssenkrupp-Aktionäre haben heute allen Grund zur Freude. So steht bei der Aktie ein Gewinn von rund drei Prozent zubuche. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Gewinnen dadurch die Bullen die Oberhand?

Anmerkung der Redaktion: Startet Thyssenkrupp jetzt richtig durch? Mit dieser Frage beschäftigt sich unser brandaktueller Sonderreport, den Sie hier kostenlos abrufen können.

Die Charttechnik ist auch nach einem solchen Zwischenspurt noch nicht über den Berg. Denn die Aktie liegt nach wie vor nur knapp oberhalb einer wichtigen Haltezone. Dieser Tiefpunkt liegt bei 5,68 EUR. In den nächsten Tagen dürfte es also zur Sache gehen.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, müssten Sie allen langfristig arbeitenden Investoren warnen. Schließlich steht dieser Indikator bei 6,36 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Mit dem heutigen Tag stemmt sich die Aktie also gegen ihren langfristigen Abwärtstrend.

Fazit: Sind das bei Thyssenkrupp jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.