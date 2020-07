Heute bei Thyssenkrupp Kasse machen?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Bullen geben heute bei Thyssenkrupp den Ton an. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund sechs Prozent. Mittlerweile wechseln die Papiere für 6,86 EUR den Besitzer. Kommt jetzt die Rallye?

Anmerkung: Angesichts dieses heftigen Kursgewinns bieten wir allen Lesern eine umfassende Analyse zur Thyssenkrupp-Aktie. Einfach hier klicken.

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Es reicht mittlerweile ein weiterer Anstieg von rund fünf Prozent, um neue Monatshochs zu erklimmen. Dieser bedeutende Umkehrpunkt liegt bei 7,22 EUR. An Brisanz fehlt es der Kursentwicklung also nicht.

Anleger, die eher langfristig agieren, bekommen Gegenwind vom gleitenden Durchschnitt 200. Denn diese Linie verläuft bei 7,63 EUR, sodass für Thyssenkrupp Abwärtstrends gelten. Aber dass die Kurse auch Abwärtstrends positiv überraschen können, beweist Thyssenkrupp heute wieder einmal in beeindruckender Art und Weise.

Fazit: Wie es bei Thyssenkrupp weitergeht, lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport. Hier kostenfrei lesen.