Heute Südzucker kaufen?

Grund zum Feiern haben heute alle Südzucker-Aktionäre. So wird der Kurs aktuell rund drei Prozent nach vorne geschoben. Damit müssen für eine Wertpapier nun 14,80 EUR hingeblättert werden. Doch bleiben die Bullen auch in den kommenden Tagen am Ruder?

Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. Immerhin fehlen bis zu den 4-Wochen-Hoch derzeit nur noch rund sieben Prozent. 15,81 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Anleger, die von Südzucker nicht überzeugt sind und eher auf fallende Kurse setzen, erhalten jetzt noch einmal die Chance die Baisse-Derivate zu verbilligen. Die höheren Kurse bieten Putkäufern oder Leerverkäufern nämlich einen satten Nachlass. Wenn Sie Südzucker bereits im Depot haben, können Sie sich heute entspannt zurücklehnen.

Fazit: Südzucker kommt heute kräftig unter die Räder.