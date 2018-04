Berlin (ots) - Das Verhältnis zwischen Russland und dem Westen istauf dem tiefsten Stand seit Ende des Kalten Krieges. 2014 dieAnnektierung der Halbinsel Krim durch die Russen. Ein mysteriösesAttentat auf den ehemaligen Doppelagenten Skripal in Großbritannien.Folge: die Ausweisung Hunderter russischer Diplomaten aus westlichenLändern. Zusätzlich ist Moskau im syrischen Bürgerkrieg ein engerVerbündeter der Regierung Assads. Präsident Trump droht mit einemunmittelbar bevorstehen Militärschlag als Reaktion auf ungeklärteGiftgasangriffe in Syrien. Eskaliert die Situation zwischen Russlandund dem Westen? Wer provoziert mehr? Und wie könnte eine friedlicheLösung des Konflikts aussehen?Darüber diskutiert Michel Friedman mit Alexander Neu, Obmann imVerteidigungsausschuss von den Linken, und Peter Beyer, Koordinatorfür die transatlantische Zusammenarbeit von der CDU im Bundestag."Studio Friedman" - immer donnerstags um 17.15 Uhr auf WELTDie komplette Sendung in der WELT-Mediathek unter:www.welt.de/studiofriedmanPressekontakt:Programmkommunikation WELT und N24 Doku+49 30 2090 4625presseteam@welt.deOriginal-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuell